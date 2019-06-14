Yıldız Holding’den girişimcilere fırsat

Tüm grup şirketlerini dahil olduğu bir dijital dönüşüm programını yürüten Yıldız Holding, açık inovasyonun gücünden yararlanmak, girişimcilerin ürün ve hizmetlerini daha yakından tanımak amacıyla başlattığı “Office Days Programı”yla teknoloji odaklı, yeni nesil çözümleri kullanarak özgün projeler geliştiren tüm girişimcileri projelerini anlatmaya davet ediyor.

‘Mutfak’ girişimcilere açık

19 Haziran Çarşamba günü dördüncüsü gerçekleştirilecek olan Office Days buluşmalarında, her girişimci 30 dakika boyunca yenilikçi ürün ve hizmetlerini Yıldız Holding Dijital Dönüşüm Başkanlığı ve ilgili iş birimi yöneticilerine anlatma fırsatı buluyor. Yıldız Holding Global Dijital Dönüşüm Başkanı Adnan Metin, trend teknolojileri yenilikçi iş fikirleri ile harmanlayan girişimcilere mutfaklarını açıp birlikte rekabet avantajı oluşturma arzusunda olduklarını dile getirdi. Metin, başvurularda görüntü işleme, yapay zekâ, makine öğrenmesi, nesnelerin interneti gibi yeni nesil teknolojilerin kullanıldığı yenilikçi çözümlere öncelik verdiklerini de belirtti.

Online başvuru imkânı

Dijital İş Geliştirme ve İnovasyon Direktörü Serdar Gürbüz ise Office Days Programı’na başvuran projelerin fikir aşamasını geçmiş ve en az prototip seviyesinde olması gerektiğini vurguladı. Office Days Programı’na başvurmak için girişimcilerin, http://yildiz.im/officedays sayfasından online başvuru yapabiliyor.