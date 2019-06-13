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Yıldız Holding’den girişimcilere fırsat

“Office Days Programı” Yıldız Holding ve grup şirketleriyle çalışmak veya iş geliştirmek isteyen girişimciler için yepyeni fırsatların kapılarını açıyor.

13 Haziran 2019 Perşembe 10:58
Yıldız Holding’den girişimcilere fırsat

“Office Days Programı” Yıldız Holding ve grup şirketleriyle çalışmak veya iş geliştirmek isteyen girişimciler için yepyeni fırsatların kapılarını açıyor. Yıldız Holding, girişimcilerin ürün ve hizmetlerini daha yakından tanımak amacıyla başlattığı “Office Days Programı” kapsamında, ayda iki kere girişimcilerle bir araya gelerek, olası iş birliklerini masaya yatırıyor.


Tüm grup şirketlerini dahil olduğu bir dijital dönüşüm programını yürüten Yıldız Holding, açık inovasyonun gücünden yararlanmak, girişimcilerin ürün ve hizmetlerini daha yakından tanımak amacıyla başlattığı “Office Days Programı”yla teknoloji odaklı, yeni nesil çözümleri kullanarak özgün projeler geliştiren tüm girişimcileri projelerini anlatmaya davet ediyor.


19 Haziran Çarşamba günü dördüncüsü gerçekleştirilecek olan Office Days buluşmalarında; her girişimci 30 dakika boyunca yenilikçi ürün ve hizmetlerini Yıldız Holding Dijital Dönüşüm Başkanlığı ve ilgili iş birimi yöneticilerine anlatma fırsatı buluyor.


Office Days Programı’nın ülkemiz girişimcilerine büyük fırsatlar sunduğunu kaydeden Yıldız Holding Global Dijital Dönüşüm Başkanı Adnan Metin, “Office Days buluşmalarında; Yıldız Holding ile girişimci arasında nasıl bir iş birliği modeli geliştirebileceğimizi birlikte değerlendiriyoruz. Yıldız Holding olarak yurt içinde ve yurt dışında hızlı tüketim ürünleri ve perakende sektörlerinde birçok farklı alanda faaliyet gösteriyoruz. Trend teknolojileri yenilikçi iş fikirleri ile harmanlayan girişimcilerimize mutfağımızı açıp birlikte rekabet avantajı oluşturma arzusundayız” dedi.


Adnan Metin, başvurularda görüntü işleme, yapay zekâ, makine öğrenmesi, nesnelerin interneti gibi yeni nesil teknolojilerin kullanıldığı yenilikçi çözümlere öncelik verdiklerini de belirtti.


Dijital İş Geliştirme ve İnovasyon Direktörü Serdar Gürbüz ise Office Days Programı’na başvuran projelerin fikir aşamasını geçmiş ve en az prototip seviyesinde olması gerektiğini ifade ederek, “Yıldız Holding ve grup şirketlerinin çalışma alanlarına dokunan girişimlere öncelik veriyoruz ve yenilikçi girişimcilerle iletişimi güçlendirmek adına ayda 2 kere bir araya geliyoruz” diye konuştu.



Online başvuru yeterli


Office Days Programı’na başvurmak için girişimciler, http://yildiz.im/officedays sayfasındaki online başvuru formunu dolduruyor ve gelen başvurular ön incelemeden geçtikten sonra Office Days Programı için en uygun adaylar davet ediliyor. Holding yöneticileri, girişimcilerin birlikte çalışabileceklerini düşündükleri iş birimleriyle ayrıntılı toplantılar düzenleyerek, girişimcilerin birimlere ve grup şirketlerine tanıştırılmasını da sağlıyor.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 10:58
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