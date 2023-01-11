Yıldız Holding yatırımlarını yüzde 76 artıracak

ADEM ŞAHİN

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO’su Mehmet Tütüncü, 2022 değerlendirmeleri ile 2023 hedeflerini paylaştı.

Dünya ticaretinde yaşanan olumsuzluklar karşısında Türkiye’nin küresel öngörülerden daha yüksek seviyede bir büyüme sergilediğini dile getiren Tütüncü, Yıldız Holding’in de bu tabloyu destekler şekilde 2022’yi kapattığını ifade etti.

Yüzde 70 büyüme

Tütüncü, “75 bin elemanımızla Türkiye’nin en çok tercih edilen işveren markalarından biri olmayı sürdürürken, tüm dünyada rekor bir büyümeye imza attık. Odaklı, vizyoner ve inovatif çalışmalarımız sonucunda henüz kesinleşmeyen rakamlara göre 2022’nin tamamını kapsayan konsolide ciromuz 170 milyar TL’ye ulaşacak. Bu da önceki yıla oranla yüzde 70 büyüme anlamına geliyor” diye konuştu.

Tütüncü, ihracat alanında da Türkiye’nin yüzünü güldürdüklerine işaret etti. Ülkede ürettikleri ürünleri dünyanın dört bir yanına gönderdiklerine dikkat çekti.

Tütüncü, ana faaliyet alanlarının gıda ve perakende olduğunu belirtti. Enerjilerini ve projelerini ağırlıklı olarak bu alanlara yönlendirdiklerini vurguladı. Odaklandıkları alanlarda kaynak oluşturmaya ve organik büyümeye devam ettiklerinin altını çizdi.

Mağaza sayılarında yükseliş

Mehmet Tütüncü, gıda sektöründe Ülker’in yanı sıra McVities ve Godiva gibi küresel markalarla faaliyet gösterdiklerini anımsattı. Devamlı güçlenen bu markalarla iftihar ettiklerini söyledi.

Tütüncü, perakendede ise Şok Marketler, Bizim Toptan ve Seç Market’le Türkiye genelinde kesintisiz büyüme kaydettiklerini anlattı. “Bugün Şok Marketler’in mağaza sayısı 10 bini aşarken, Seç Market ağı 2022 yılının ilk 9 ayında 480 ilaveyle toplam mağaza sayısını 2 bin 200’ün üzerine çıkardı” şeklinde konuştu.

Tütüncü, online perakendede CepteŞok ve E-star organizyonuyla bu alanda güçlü bir zemin oluşturduklarını da aktardı.

11.2 milyarlık ihracat

“Geçen yıl gerek ciro gerekse istihdam ve ihracat açısından kayda değer bir büyüme sergiledik” diyen Tütüncü, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye bizim üretim ve AE-GE üssümüz. Burada üretilen ürünler, dünyanın dört bir yanında ‘Made in Türkiye’ etiketiyle tüketiciye sunuluyor. Burada imal ettiğimiz ürünleri bilhassa Kuzey Amerika, Avrupa, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya’ya ihraç ediyoruz. Böylece Türkiye ekonomisine de önemli katkılar sağlıyoruz. Kasım 2022 itibarıyla ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 106 artış göstererek 11.2 milyar TL olarak gerçekleşti. İhracat gücümüz sayesinde Türkiye’ye ekonomik katma değer kazandırmakla iftihar ediyoruz.”

Bayrağımızı dalgalandırıyor

İstihdama sundukları katkılara değinen Tütüncü, “75 bin çalışanımız var. Bunun 12 bin 400’ü yurt dışında” dedi.

Tütüncü, 2023 hedeflerini de şöyle sıraladı: “250 milyar TL ciro ve yaklaşık 10 bin kişiye ilave istihdam amaçlıyoruz. Hedeflediğimiz bu büyümenin sürdürülebilir olması yatırımlardan geçiyor. Türkiye’de yatırımlarımızı 2022’ye göre yüzde 76 arttırarak 4.4 milyar TL’ye çıkarmayı planlıyoruz. Dünya genelinde yeni coğrafyalara yapacağımız yatırımlarla da Türk bayrağını yurt dışında daha çok sayıda fabrikada ve tesiste dalgalandırmak istiyoruz.”