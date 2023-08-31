Yıldız Holding Türkiye’nin En İyi İşveren Şirketleri arasında yer aldı

Yıldız Holding, kurum kültürlerini ve çalışan deneyimini değerlendiren bağımsız araştırma kurumu Great Place to Work Enstitüsü tarafından verilen Great Place to Work® sertifikasının sahibi oldu. Şirketlerin global düzeyde, çalışanlar tarafından nasıl değerlendirildiğini, sektördeki algıları ve iletişim stratejilerini ölçümleyen bu sertifika, çalışanlarla gerçekleştirilen anketler sonucunda en yüksek skorları elde eden şirketlere veriliyor.

Bahattin Aydın: “İşveren algımızı ve çalışan deneyimini güçlendiriyoruz”

Yıldız Holding çalışanlarının oylarıyla alınan “Great Place to Work” sertifikasının gurur verici olduğunu belirten Yıldız Holding İnsan ve İş Destek Başkanı Bahattin Aydın sözlerine şöyle devam etti:“Yurt içinde ve yurt dışında yaklaşık 70 farklı pasaporta sahip 75 bine yakın çalışanımızla global bir şirket olarak; başarımızın kaynağının çalışanlarımız olduğuna inanıyor ve stratejilerimizde ‘insan’ı odağımızda tutuyoruz. İşin geleceğini bütünsel bir dönüşüm süreci olarak ele alıyor; yeni nesil çalışma modelleri, stratejik iş yönetim aracı olarak gördüğümüz OKR, yetenek kazanım ve yönetim yaklaşımı, yetkinlik gelişimi, organizasyonel gelişim ve çalışan deneyimi odağında birçok projeyi yönetiyoruz. Çalışanlarımızın oylarıyla hak kazandığımız bu sertifika bu nedenle ayrı bir önem taşıyor. Yetenek ve organizasyonel gelişimi odağımıza alacak öncü uygulamalarımızla İK alanında fark yaratmaya devam edeceğiz.”