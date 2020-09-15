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Ekonomi Yıldız Holding, Stevie Awards'ta 2 ödül kazandı
Ekonomi

Yıldız Holding, Stevie Awards'ta 2 ödül kazandı

Yeniakit Publisher
2020-09-15 10:30:56 -
Yıldız Holding, Stevie Awards'ta 2 ödül kazandı

İSTANBUL (AA) - Yıldız Holding, dünyanın prestijli iş ödüllerinden Stevie Awards'ta "Örnek İşveren Kategorisi: En İyi Covid Aksiyonu" ve "İK Dijitalleşmesi: İnsan Kaynakları Başarı Ödülü" kategorilerinde 2 ödül kazandı.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, pandeminin ilk gününden itibaren yenilikçi uygulamalar geliştiren Yıldız Holding, eğitim ve işe alım platformlarını da bu dönemde hızla dijitale taşıyarak tüm süreçlerini hız kesmeden yürüttü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız Holding Genel Müdür Yardımcısı Bahattin Aydın, Yıldız Holding'in dijitalleşme alanında işveren markası algısına katkı sağlayan başarılı uygulamalarının alınan ödüllerle bir kez daha tescillendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Dijitalleşmeyle birlikte gelen değişkenlik ve hız özellikle pandemi sürecinde büyük ivme kazandı. Bu dönemde yeni normale uygun uzaktan çalışma modellerini hızla devreye aldık. Çalışanlarımızın sadece fiziksel sağlığını korumayı değil, mutluluklarını ve motivasyonlarını artırmayı da hedefleyerek birçok yeni uygulama ve dijital ilki hayata geçirdik. 'Seninle Daha Parlak' mottosuyla yürüttüğümüz [email protected]ıldızHolding genç yetenek programımızı bu sene 'Virtual JOB Experience' adıyla ilk kez online platforma taşıdık. Önümüzdeki dönemde de yenilikçi projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz."

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