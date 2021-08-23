Yıldız Holding, Pendik Nişasta’nın satışı için Alpinvest’le el sıkışt

İşleme konu hisselerin devri yasal onay süreçlerinin ardından gerçekleştirildi. 1993’te Cerestar ve Ülker ortaklığında kurulan; 1996’da faaliyete geçen PNS Pendik Nişasta AŞ, yıllar içinde Avrupa ile Türkiye’de söz sahibi şirketlerden biri olmayı başardı.

Ekonomiye değer katıyoruz

Yıldız Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Tütüncü, pay satış işlemine ilişkin şunları kaydetti: “Ana faaliyet alanlarımız olan atıştırmalık ve perakende alanına odaklanma stratejimiz kapsamında portföyümüzde sadeleşmeye gidiyoruz. Tecrübemizle büyüttüğümüz katma değerli işletmeleri, kârlılık seviyesi yüksek şirketler olarak satıyor ve ana işlerimize kaynak sağlıyoruz. Şimdi de PNS Pendik Nişasta AŞ’nin satışını yaparak bu strateji kapsamında yeni ve güçlü bir adım attık. PNS Pendik Nişasta AŞ’nin yüzde 50 hissesinin, Oba Makarna’nın çatı şirketi Alpinvest’e satışı konusunda anlaşma sağladık. Satıştan elde edeceğimiz kaynağı ana işlerimizde daha da büyüme için kullanarak ülkemiz ekonomisine değer katacağımıza inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde de ana işlerimize odaklanarak ülkemizde ve global pazarlarda büyümeye devam edeceğiz.” Oba Makarna ve Alpinvest Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO›su Alpaslan Özgüçlü de “Yatırımlarımızla Türkiye ihracatına ve ekonomisine katkı sağlama yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. İşlemin taraflar için hayırlı olmasını dileriz” ifadelerini kullandı.