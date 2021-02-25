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Spor Yıldız futbolcunun babası boğularak öldü
Spor

Yıldız futbolcunun babası boğularak öldü

Liverpool'un kalecisi Alisson Becker'in babası Jose Agostinho Becker, yüzmek için girdiği baraj gölünde boğuldu.

Yeniakit Publisher
2021-02-25 10:40:00 -
Yıldız futbolcunun babası boğularak öldü

Liverpool ve Brezilya mili takımı kalelerini koruyan Alisson Becker'in babası hayatını kaybetti. Çarşamba günü yerel saatle 17:00 civarında Lavras do Sul bölgesindeki evinin arsası dahilinde bulunan baraj gölüne giren Alisson'un babası Jose Agostinho Becker'den bir süredir haber alınamıyordu. Bu sabah bölge itfaiye ve polisi, baba Becker'in cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.

Alisson'un eski takımı Internacional ve kardeşi Muriel'in takımı Fluminense, 57 yaşında hayatını kaybeden Jose Agostinho Becker için başsağlığı mesajları yayınladı.

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