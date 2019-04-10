Yıldız futbolcudan bomba açıklama: Bırakın beni Galatasaray'a gideyim

Portekiz Ligi'nde Benfica forması giyen Andreas Samaris'in Galatasaray'a transfer olmak istediği iddia edildi. Benfica'da bu sezon fazla forma şansı bulamayan Samaris'in Yunan futbolcunun Galatasaray'dan iyi bir teklif beklediği ve Türkiye'de sarı kırmızılı takımda oynamak istediği öğrenildi.

Yunan basınında Paganews'in haberine göre, şu anda Benfica'da yılda 600 bin euro kazanan Samaris'e henüz yeni sözleşme teklifi gelmedi. Ancak Benfica yönetiminin sözleşmesini yenilemesi halinde dahi Samaris'e daha yüksek bir miktar önermeyecek olmasından dolayı Yunan 29 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'da oynamak istediği ve sarı kırmızılı takımdan iyi bir teklif beklediği yazıldı.