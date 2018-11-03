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Yıldız futbolcu Yassine Benzia olay paylaşım için özür diledi!

Benzia, dün akşam yaptığı paylaşımın tepki çekmesinden dolayı bir özür metni yayınladı.

03 Kasım 2018 Cumartesi 15:45
Yıldız futbolcu Yassine Benzia olay paylaşım için özür diledi!

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin 46. dakikasında yerini Alper Potuk'a bırakan Fenerbahçe'nin Cezayirli futbolcusu Yassine Benzia Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile ilgili özür diledi.

Cezayirli futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Dün hepimiz için son derece önemli bir gündü. Hepimiz kazanmaya ve Fenerbahçe’yi en iyi şekilde temsil etmeye odaklanmıştık. Ben de sahada bulunduğum her dakika Fenerbahçe’ye katkı sağlamak icin çalışıyorum. Oyundan alındıktan sonra düşünmeden hareket ettim. Kazanma isteğim ve öfkemin beni yönetmesine izin vermemeliydim. Kulübümüzden, Başkanımızdan, sportif direktörümüzden, bütün teknik ekipten, taraftarlarımızdan ve takipçilerimden özür dilerim. Hocamızın seçimlerine ve ekibime saygımın sonsuz olduğunu belirtmek isterim."

BENZIA NE DEMİŞTİ

Benzia oyundan alındığı için, "Her zaman ben... Berbat bir karar. Futbolla alakalı hiçbir şey bilmiyorlar." demişti.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 15:45
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