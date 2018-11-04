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Yıldız futbolcu Kaldırım: Fenerbahçe'ye oley çekilmez!

Fenerbahçe'de kaptan Kaldırım, "Maçın kaçıncı dakikası olursa olsun Fenerbahçe ile dalga geçilmez. Bu sesler bizi ayağa kaldırdı. Ancak oley tezahüratına karşı bu maçı kazanmalıydık" açıklamasını yaptı.

04 Kasım 2018 Pazar 10:03
Yıldız futbolcu Kaldırım: Fenerbahçe'ye oley çekilmez!

Fenerbahçe kaptanı Hasan Ali Kaldırım, 2-2'lik Galatasaray derbisinde devre arası ve
maç sonunda soyunma odasına damga vurdu. 

Milli sol bek, 1-0 yenik kapattıkları maçın devre arasında "Hepimiz çok kötüydük. Bir taraftarımız hayatını kaybetti. Bu maçı onun anısına iyi bitirmek zorundayız. Sahada terimizin son damlasına kadar savaşmalıyız" sözleriyle takımı ayağa kaldırdı. 

90 dakika sonunda galibiyeti kaçırmanın üzüntüsünü yaşayan Hasan Ali "Fenerbahçe'ye 'oley' çekilmez. Maçın kaçıncı dakikası olursa olsun Fenerbahçe ile dalga geçilmez. Bu sesler bizi resmen ayağa kaldırdı. İkinci yarıda dirildik. Ancak 'oley' tezahüratlarının karşısında bu maçı kazanmalıydık. Kazanamadığımız için üzgünüm" diye konuştu.
2-2'lik maçın bir benzeri 3 Mayıs 1989'da oynanan kupa maçında yaşanmış ve Fenerbahçe o gün 0-3'ten dönerek ezeli rakibini 4-3 yenmişti. İlk yarıda Tanju'nun hat-trick'i ile 3-0 öne geçen Galatasaraylı futbolcular saha içinde röveşata denerken, tribünler de tıpkı son derbideki gibi 'oley' tezahüratı yapmışlardı. Ve bu hareketlere hırslanan Fenerbahçe ikinci yarı 4 gol birden atıp maçı kazanmış ve turu geçmişti.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 10:03
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