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Yıldız futbolcu Fatih Terim'i çıldırttı! Tecrübeli hoca talimat verdi

Son şampiyon Galatasaray'ın Akhisarspor'u 1-0 yenerek Süper Kupa'yı kazandığı maçta, sarı kırmızılı ekibin savunma oyuncusu Marcao maç içinde yaptığı hatalarla Teknik Direktör Fatih Terim'i çok sinirlendirdi.

08 Ağustos 2019 Perşembe 13:53
Yıldız futbolcu Fatih Terim'i çıldırttı! Tecrübeli hoca talimat verdi

Süper Kupa finalinde Akhisarspor'u 1-0 yenerek kupayı kazanan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, oynanan futboldan memnun kalmazken, Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao'nun maç içinde yaptığı hatalar sonrası çok kızdığı ve yardımcısı Hasan Şaş bazı notlar aldırdığı görüldü.

Luyindama-Marcao ikiIisine uyarı

Maçın son düdüğü çalar çalmaz yüzünde sevinç ve kızgın bir ifade olan Terim, özellikle defans hattında oynayan Luyindama ve Marcao'ya dikkat çekerken, başarılı teknik adamın iki öğrencisini alınan kupaya rağmen uyardığı belirtildi. Sürekli risk alan, akan oyunda dalan ve rakibi hafife alan Luyindama-Marcao tandemi zaman zaman taraftarların yüreğini ağzına getirecek performans sergilerken, Brezilyalı stoperin 88.dakikada yaptığı büyük hata Galatasaraylıları çileden çıkarmasına yetti.

Teknik heyet özel olarak ilgilenecek

Taç atışı sırasında rakibini kaçıran, ardından kritik bölgede Bjarnasson'a topu kaybederek takım arkadaşlarını zor sokan Marcao, hazırlık maçlarında yaptığı hayati hatalardan ders çıkarmamış gibi gözükürken, alınan kupa sonrası Fatih Terim'in yardımcılarıyla konuştuğu ve teknik heyetin oyuncuyla özel olarak ilgileneceği bildirildi.

 

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 13:53
  1. Süper Kupa
  2. Fatih Terim
  3. Marcao
  4. Luyindama

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