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Yıldız futbolcu Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet etti

Uzun süredir parasını alamayan Şilili oyuncu Garry Medel'in Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet ettiği ortaya çıktı.

29 Ocak 2019 Salı 20:58
Yıldız futbolcu Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet etti

Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta sular durulmuyor. Pepe, Vagner Love, Fatih Aksoy ve Ryan Babel'in takımdan ayrılmasının ardından şimdi de Şilili oyuncu Garry Medel'in Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet ettiği ortaya çıktı.

Ajansspor'un haberine göre, uzun süredir parasını alamayan Beşiktaş'ın Şilili oyuncusu Garry Medel'in, Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet ettiği öğrenildi. Siyah-beyazlı ekip yasal süre içerisinde Garry Medel'in parasını ödemezse Şilili oyuncu serbest kalacak.

Vagner Love bu sebepten ayrıldı

Bilindiği üzere, Beşiktaş'tan Brezilya'nın Corinthias takımına transfer olan Vagner Love'ın da Beşiktaş'tan geçmiş dönemdeki alacaklarının %70'inden feragat ettiği ve kalan %30'luk kısmının ise yapılandırılacağı belirtilmişti.

Adriano'nun da ayrılmak istediği biliniyor

Beşiktaş'ın bir diğer Brezilyalı oyuncusu Adriano'da, Vagner Love ile aynı benzer sebeplerden ötürü takımdan ayrılmak istediği biliniyor.

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 20:58
  1. Beşiktaş
  2. Brezilya
  3. Şili
  4. Süper Lig
  5. Pepe
  6. Vagner Love
  7. Fatih Aksoy
  8. Ryan Babel
  9. Garry Medel
  10. Medel

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