Yıldız, 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı

Şanlıurfa AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, 30 Ağustos Zafer Bayramını yayınladığı mesajla kutladı.

Şanlıurfa AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yıldız, mesajında, "30 Ağustos Zaferinin 97. yıldönümünde aziz şehitlerimizi ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyoruz. Milletimiz için tarihin dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos’u bu yılda coşkuyla kutluyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımızın mimarı Mustafa Kemal Atatürk ve bu millet için canını seve seve feda eden şehitlerimizi sonsuz minnet ve şükranla yad ediyoruz. Şanlı milletimiz 97 yıl önce kendisini yok etmek isteyen düşmanlara, imanıyla gerekli cevabı destan yazarak verirken, gücünü ve kuvvetini milli birlik ve beraberlikten alan milletimiz her zaman olduğu gibi bugünde aynı dayanışma aynı inanç içerisindedir. Bu şanlı millet tarihin her döneminde istikbalinden ve hürriyetinden hiçbir zaman ödün vermemiştir, vermeyecektir. Bu vesileyle Şanlıurfalı hemşerilerimin ve aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum” ifadelerine yer verdi.