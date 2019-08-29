0553 313 94 23

Yıldız, 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı

Şanlıurfa AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, 30 Ağustos Zafer Bayramını yayınladığı mesajla kutladı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 16:39
Yıldız, 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı

Şanlıurfa AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, 30 Ağustos Zafer Bayramını yayınladığı mesajla kutladı.


Şanlıurfa AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yıldız, mesajında, "30 Ağustos Zaferinin 97. yıldönümünde aziz şehitlerimizi ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyoruz. Milletimiz için tarihin dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos’u bu yılda coşkuyla kutluyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımızın mimarı Mustafa Kemal Atatürk ve bu millet için canını seve seve feda eden şehitlerimizi sonsuz minnet ve şükranla yad ediyoruz. Şanlı milletimiz 97 yıl önce kendisini yok etmek isteyen düşmanlara, imanıyla gerekli cevabı destan yazarak verirken, gücünü ve kuvvetini milli birlik ve beraberlikten alan milletimiz her zaman olduğu gibi bugünde aynı dayanışma aynı inanç içerisindedir. Bu şanlı millet tarihin her döneminde istikbalinden ve hürriyetinden hiçbir zaman ödün vermemiştir, vermeyecektir. Bu vesileyle Şanlıurfalı hemşerilerimin ve aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 16:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Konya Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bekliyor
    1. Konya Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bekliyor
    2. Akhisar’da Kültür ve Spor Şenliği..
    3. Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump..
    4. Hekimoğlu Trabzon FK, Musa Caner Aktaş..
    5. Sokak ortasında pompalı tüfekle cinayet
    6. Balıkesir’in ithalat ve ihracat..
    7. Kartepe festivale hazır
    8. Tonlarca domates yola saçıldı
    9. Serbest piyasada altın fiyatları
    10. Steven Nzonzi, Fransa Milli Takımı’na..
    11. DMD yönetimi ve Çağlar Özyiğit’den..
    12. Adıyaman’da "Denetimli Serbestlik..
    13. Belediye Başkanını tekerlekli..
    14. Acar, Zafer Bayramını kutladı
    15. Tarsus’ta Üretici Kadın Kooperatifi..
    16. Baransu’nun yargılamasına devam edildi
    17. Milletvekili Tutdere, 30 Ağustos Zafer..
    18. ’İnegöl Alası’na polis ve zabıta..
    19. Turgut Uçar Trabzon Cup başladı
    20. Güzellikte “yetkisiz” sağlık hizmetine..
    21. Karaman’da hamile kadın ile kocasına..
    22. Emine Bulut’un katil zanlısını..
    23. Karpuz reçeli nasıl yapılır? Karpuz..
    24. Ordu’da annesini öldüren zanlı..
    25. Tekerlekli sandalyeye binerek..
    26. Köyler Gemlik Belediyesi ile..
    27. Fenerbahçe'de Allahyar 1. Lig yolcusu
    28. Bulgaristan'daki siber saldırı
    29. Boynuna tutunan kene hastanede..
    30. Nilüfer ilk yabancı transferini yaptı
    Gerilimde son perde! ABD savaş gemisi limana alınmadı
    Gerilimde son perde! ABD savaş gemisi limana alınmadı
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!

    Günün Karikatürü

    29 Ağustos 2019
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı