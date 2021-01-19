‘Yıldırım’lar bitti ‘Eren’ler başladı

Terör örgütü PKK’yı yok etmek üzere başlatılan ve 15 Temmuz hain darbe girişiminin en genç şehidi olan 15 yaşındaki Halil İbrahim Yıldırım’ın isminin verildiği ‘Yıldırım Operasyonları’ 10 Ocak 2021’de tamamlandı. İçişleri Bakanlığı, 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Eren Bülbül'ün aziz hatırasına ithafen dün ‘Eren Operasyonları’nı başlattı.



İlki Tendürek bölgesinde başlatılan ‘Eren-1 Tendürek Operasyonu’nda, jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan 72 operasyonel timde 1071 personel görev alıyor.



Yıldırım Operasyonları kapsamında 20 büyük, 89 orta, 11 bin 624 küçük olmak üzere 11 bin 733 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 149'u ölü, 4'ü sağ olmak üzere 153 terörist etkisiz hale getirilirken 90 iş birlikçi de yakalandı. 707 mağara, sığınak ve depo imha edildi, 258'i ağır ve uzun namlulu olmak üzere 278 silah, 215 el yapımı patlayıcı (EYP), 399 el bombası, 2 ton 478 kilo patlayıcı madde, 38 milyon kök kenevir, 17,7 ton esrar ile çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Operasyonlarına ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Terör örgütünü bu kış, mağaralarda yalnız bırakmayacağımızı söylemiştik. Şehidimiz Eren Bülbül'ün maneviyatını yanımıza alarak cesaretini cesaretimize kattık. Eren Operasyonlarına Tendürek'ten başladık" ifadesini kullandı.