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Yerel Yıldırımın düştüğü ağaç parçalandı! O anlar kamerada
Yerel

Yıldırımın düştüğü ağaç parçalandı! O anlar kamerada

Yeniakit Publisher
2024-04-30 20:28:00 - 2024-04-30 20:33:48

Sağanak yağışın etkili olduğu Nevşehir'de, yıldırımın düştüğü meyve ağacı parçalandı.

Sarı uyarı yapılan iller arasında bulunan Nevşehir’de gök gürültülü sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor. Yer yer kuvvetli olan sağanak yağış sonrasında Merkeze bağlı Uçhisar beldesi yakınlarında bulunan bir iş yerinin bahçesine yıldırım düştü.

Meyve ağacı parçalandı

Yıldırımın düştüğü meyve ağacının parçalandığı görüldü. Nevşehir ve çevresinde gök gürültülü sağanak yağışlarının hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

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