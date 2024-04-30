Yıldırımın düştüğü ağaç parçalandı! O anlar kamerada
Sağanak yağışın etkili olduğu Nevşehir'de, yıldırımın düştüğü meyve ağacı parçalandı.
Sarı uyarı yapılan iller arasında bulunan Nevşehir’de gök gürültülü sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor. Yer yer kuvvetli olan sağanak yağış sonrasında Merkeze bağlı Uçhisar beldesi yakınlarında bulunan bir iş yerinin bahçesine yıldırım düştü.
Meyve ağacı parçalandı
Yıldırımın düştüğü meyve ağacının parçalandığı görüldü. Nevşehir ve çevresinde gök gürültülü sağanak yağışlarının hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO