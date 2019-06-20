Yıldırım'dan koruma ve araç eleştirilerine cevap

AK Parti'nin İStanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Tuzla'da gazetecilerin sorularını cevapladı. Kullandığı araçla ilgili eleştirilere cevap veren Yıldırım, "Olayları çarpıtmaya gerek yok. Bu ülkede başbakanlık TBMM Başkanlığı yapan herkese şahsına gece gündüz 24 saat hiçbir kısıtlamaya mahal olmadan araç ve koruma verilir. Kaldı ki ben bunları en asgari düzeye indirmiş durumdayım. Bu konuda zaten haksız bir saldırıya maruz kaldığım için koruma bile doğru dürüst yanımda taşımıyorum." ifadelerini kullandı.

Yıldırım'ın açıklamalarından satırbaşları;

Benim hakkımda başka bulacak bir şeyi olmayanlar, aracımla başbakanlık evinde oturdu şöyle yaptı böyle yaptı gibi hakikati olmayan konularla uğraşıyıorlar. Ben 17 yıldır bu ülkeye hizmet ediyorum, milyarlarca lira bütçe yönettim her kuruşunun hesabını verdim bundan sonra da vermeye hazırım. Olayları çarpıtmaya gerek yok. Bu ülkede başbakanlık TBMM Başkanlığı yapan herkese şahsına gece gündüz 24 saat hiçbir kısıtlamaya mahal olmadan araç ve koruma verilir. Kaldı ki ben bunları en asgari düzeye indirmiş durumdayım. Bu konuda zaten haksız bir saldırıya maruz kaldığım için koruma bile doğru dürüst yanımda taşımıyorum. Bütün bu düzenlemeler benim dışımda yapılan şeylerdir. Ben istesemde bunları reddedemem. Ben bu ülkede 15 Temmuz darbe girişimini yaşamış bir başbakanım.