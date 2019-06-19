Yıldırım'dan İstanbullulara büyük müjde! Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Mavi İstanbulkart abonman ücretini 205 TL’den 165 TL’ye düşürüleceğini açıkladı.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul vatandaşlarına yeni müjdesini açıkladı. Binali Yıldırım, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Mavi İstanbulkart abonman ücretini 205 TL’den 165 TL’ye düşürüleceğini belirtti. K Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım sosyal medya hesabından İstanbul vatandaşlarına müjde verdi. Binali Yıldırım, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Mavi İstanbulkart abonman ücretini 205 TL’den 165 TL’ye düşürüleceğini belirtti. Yıldırım'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde; Metrolar, Metrobüsler, Marmaraylar yaptık. Öğrenci akbilini 40 TL’ye indirdik. Şimdi de Mavi İstanbulkart abonman ücretini 205 TL’den 165 TL’ye düşüreceğiz.

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