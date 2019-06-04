Yıldırım'dan bayram namazı çıkışı açıklama: Rakiplerimin bayramını kutluyorum Cumhur ittifakının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım Bayram Namazı sonrası kameralara açıklamalarda bulundu. Gece saatlerinde twitter’dan rakiplerinin bayramının kutladığını belirten Yıldırım “Rakiplerimizinde de bayramını kutlamak gayet insani birşeydir, gayet doğal bir şeydir” dedi.

Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle; Cumhur ittifakının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım Bayram Namazı sonrası açıklamalarda bulundu. Yıldırım şunları kaydetti: 23 Haziran'da da İstanbul bayramı var. İstanbul bayramına bütün hemşehrilerimizi bekliyoruz. Bayram herkes için. Biz seçime gidiyoruz. Seçim demokrasi bayramı demektir. Rakiplerimizinde de bayramını kutlamak gayet insani birşeydir, gayet doğal bir şeydir. Bugün İstanbul'dayım yarın il dışına çıkacağım. Muhtelif illeri ziyaretim olacak. Sivas, Diyarbakır ve Urfa ve Kastamonu'yu ziyaret edeceğim. 2 gün şehir dışında olacağım.

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