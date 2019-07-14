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Yıldırım’dan 15 Temmuz mesajları! "Gözü dönmüş hainlere millet geçit vermedi"

Darbeyi savuşturan dönemin Başbakanı Yıldırım, “251 şehit, 2 bin 193 gazi vermeyi göze alan aziz milletimiz hainlere geçit vermedi. Bugünkü ekonomik sıkıntıların altında yatan en önemli sebeplerden birinin FETÖ’nün hain darbe teşebbüsü olduğu unutulmamalıdır” dedi.

14 Temmuz 2019 Pazar 11:58
Yıldırım’dan 15 Temmuz mesajları! "Gözü dönmüş hainlere millet geçit vermedi"

 Yeni Akit  Ankara 

Darbeye direnen dönemin onurlu Başbakanı, eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, FETÖ’nün hain darbe girişiminin 3’üncü yıl dönümünde önemli bir açıklamada bulundu. 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin bir işgal harekatı olduğunu vurgulayan Yıldırım, şunları ifade etti:

Ruhlarını şeytana satan hainler

Şahsımın 65’inci Hükûmetin Başbakanlığını üstlenmesinden iki ay sonra gerçekleştirilen bu saldırı bizlerde büyük bir hayalkırıklığına yol açmıştır. Bunun sebebi devlete ve milletimize saldıranların yıllarca aziz milletimizin ekmeğini yiyip, suyunu içen insanlar olmalarıdır. Ruhlarını ve beyinlerini şeytanın hizmetine veren hainler, Okyanus ötesindeki sözde hocalarından aldıkları talimatla üç yıl önce büyük bir darbe girişiminde bulunmuşlardır. 15 Temmuz darbe girişimi, 27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat’tan farklı tezahür etmiştir. 15 Temmuz 2016 tarihinde gözlerini karartmış bir şekilde harekete geçen FETÖ terör örgütünün silahlı kuvvetlerimiz içindeki mensupları, millî varlığımıza kast ederek ülkemizi büyük bir karanlığa sürüklemek istemişlerdir. Bu çerçevede günlerce yaptıkları planlarını uygulamaya geçirmişlerdir.

Aziz milletimiz canını siper etti

Yıldırım, şöyle devam etti: “FETÖ’cü hainlerin gerçekleştirmek istedikleri darbe girişimi, aziz milletimizin birbirine kenetlenmesi ile hedefine ulaşamamıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan, canına kasteden hainlere karşı kararlı bir duruş sergileyip necip milletimizi millî varlığını korumaya davet etmiştir. Hainin Pensilvanya’dan gönderdiği mesajı kilise korosu gibi tekrar eden şeytanın işbirlikçileri, darbe karşısında Türk milletinin sessiz kalacağını, duydukları ilk mermi sesiyle evlerinden çıkamayacaklarını zannediyorlardı. 251 insanımızı şehit, 2 bin 193 insanımızı gazi vermeyi göze alan aziz milletimiz hainlere geçit vermedi. Hainler planlarını gerçekleştirmiş olsaydılar, dünyadaki tüm mazlum, mağdur milletlerin sözcüsü Türkiye büyük bir kaosa sürüklenmiş olacaktı. Böylece emperyalistler 100 yıl önce ulaşamadıkları hedefe 100 yıl sonra ulaşmış olacaktı.

Ekonomik krizin sebebi FETÖ

Bugünlerde yaşanan ekonomik krizin en önemli sebeplerden birinin 15 Temmuz teşebbüsü olduğunu vurgulayan Yıldırım, şunları aktardı: “Saldırı sonrasında aldığımız adlî ve idarî tedbirler ülkemizi birtakım ekonomik zorluklarla karşı karşıya bıraktı. Kurumlarımız yeniden yapılandırıldı. Sorun çözme kabiliyeti son derece gelişen devletimiz ve milletimiz, 15 Temmuz ihanetinin oluşturduğu olumsuzlukları yakın zamanda tümüyle atlatacaktır.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 11:58
  1. Ankara
  2. AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım
  3. FETÖ
  4. 15 Temmuz darbe girişimi
  5. 15 Temmuz teşebbüsü

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