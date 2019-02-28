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Yıldırım’da yeni mesire alanları ve tematik parklar inşa edilecek

Cumhur İttifakı’nın Yıldırım’da AK Partili Belediye Başkan Adayı Oktay Yılmaz, Yeşil, Emir Sultan, Yıldırım Külliyeleri ile Kızıklar bölgesinde tarihi dokuyu turizm açısından etkinleştireceklerini belirterek, "Yıldırım’da dönüşümü sadece fiziki yapılar için değil, vatandaşlarımızın sosyal hayatına katkı sağlayacak şekilde yapacağız" dedi.

28 Şubat 2019 Perşembe 09:08
Yıldırım’da yeni mesire alanları ve tematik parklar inşa edilecek

Cumhur İttifakı’nın Yıldırım’da AK Partili Belediye Başkan Adayı Oktay Yılmaz, Yeşil, Emir Sultan, Yıldırım Külliyeleri ile Kızıklar bölgesinde tarihi dokuyu turizm açısından etkinleştireceklerini belirterek, "Yıldırım’da dönüşümü sadece fiziki yapılar için değil, vatandaşlarımızın sosyal hayatına katkı sağlayacak şekilde yapacağız" dedi. Yılmaz, Uludağ’ın eteklerinde tüm Yıldırımlıların nefes alacakları mesire alanları yükseleceği müjdesini de verdi.


İçişleri Eski Bakanı Bursa Milletvekili Efkan Ala’nın katılımıyla gerçekleşen Cumhur İttifakı buluşmasına Yıldırım Belediye Başkan adayı Oktay Yılmaz, AK Parti İl Başkan VekiliMustafa Sayılgan, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay, MHP Yıldırım İlçe Başkanı Serkan Aydemir ve meclis üyeleri adayları katıldı


Cumhur ittifakı Yıldırım Belediye başkan adayı Oktay Yılmaz, kamuoyunun merakla beklediği projeler hakkında ipuçları verdi. Yıldırım’ın Cumhur ittifakının güçlü olduğu bir ilçe olduğunu hatırlatan Yılmaz, "Tarih boyunca da hep bu ruhla var oldu. Çünkü Yıldırım, Osmanlıyı kuran şehir olarak yüzlerce yıldır Cumhur ittifakındaki ruha sahipti. Emir Sultan’ın şahsında manevi, ahlaki rehberlik yaşarken; Osmanlının ikinci kurucusu Çelebi Mehmed’in toparlayıcı, kurucu, liderlik edici siyasi aklı da bu topraklarda devam etti. Yıldırım tarihi bu misyonuyla ilçemizin kimliğini oluştururken; bizler de bu kimliğe Yıldırımlılarla istişare ederek sahip çıkacak; projelerimizi hayata geçireceğiz.Özellikle Yeşil, Emir Sultan, Yıldırım Külliyeleri ile Kızıklar bölgesinde tarihi dokuyu turizm açısından daha da etkinleştireceğiz. Uludağ’ın eteğindeki yem yeşil bölgede mesire alanları oluştururken, dere kenarlarını ıslah ederek, düzenlenmiş alanları tematik parklar, zenginleştirici seçeneklerle canlandıracağız. Göçün geldiği noktada kentsel gelişim bağlamında; dönüşümü sadece fiziki yapılar alanında değil kentlinin sosyal yaşamını kolaylaştırıcı ve etkinleştirici çalışmaları da hızlandıracağız. Fiziki dönüşüm süreci zaman alırken bir yandan da hayat devam ediyor. Çocuklarımıza, gençlerimize, yaşlılarımıza, dezavantajlı gruplara etkin ve sosyal belediyecilik hizmetlerini zenginleştirerek sunarken, kültür, sanat, eğitim, spor,teknoloji alanlarında Yıldırımın gücünü, etkinliğini artıracağız. İnşallah bütün projelerimizi ve şehir insan ilişkisine dair tasavvurumuzu en kısa sürede kamuoyu ile paylaşacağız. Cumhur ittifakı gönül belediyeciliğinde projeler, çözümler ittifakı olacak" dedi.


İttifak toplantısına katılan İçişleri Eski Bakanı Bursa Milletvekili Efkan Ala Cumhur ittifakının Yıldırım Belediye başkan adayını ve meclis üyeleri adaylarınıtebrik ederek; "Türkiye’nin etrafında, coğrafyasında ve hatta geniş halkada Avrupa ve Asya’da ülkeleri bölen, ülkelerin zenginliklerine çöreklenen küresel güçler var. Ekonomik savaşların en fazla sürdüğü coğrafya yine Türkiye merkezinde bizim bölgemizde yaşanıyor. Tüm bu kaosa, operasyonlara rağmen Türkiye ayakta ve güçlü. Cumhur ittifakı işte bu gücün adıdır, ruhudur, anlayışıdır. Devleti, milletin değerleriyle buluşturan, birlik içinde tutan zihniyettir Cumhur ittifakı. Buna karşılık, küresel güçlerle iş birliği tutan, milletin değerlerine savaş açan, milletin seçtiklerine darbe ve muhtıralarla operasyon düzenleyen zihniyetin adıdır CHP. Bugün de yerel seçimlerde kimlerle ittifak ettiği ortadadır. Cumhur ittifakı bu nedenle ülkenin beka mücadelesinin adıdır. Cumhur ittifakının en güçlü olduğu Yıldırım’da rekor oy bekliyorum. Meclis üyeleri de milleti temsil edeceğinden, en yetkili ve etkili makamdır. Yeter ki millete kulak verelim, onlarla birlikte yönetelim. Zaferimiz çok daha güçlü ve milli iradeye şenlik yaşatacak hizmetlerle dolsun.” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 09:08
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