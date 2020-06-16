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Spor

Yıldırım’da sosyal mesafeli yüzme dönemi

Türkiye genelinde korona virüs sürecinde kontrollü normalleşme adımları atılırken, Yıldırım Belediyesi de bu noktada çalışmalarını sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 12:36:07 -
Yıldırım’da sosyal mesafeli yüzme dönemi

Türkiye genelinde korona virüs sürecinde kontrollü normalleşme adımları atılırken, Yıldırım Belediyesi de bu noktada çalışmalarını sürdürüyor.


Yaşamı kısıtlayan önlemler alınmasına neden olan korona virüs sürecinde Türkiye genelinde kontrollü normalleşme adımları atılırken, Yıldırım Belediyesi de sosyal yaşamı düzenleyici çalışmalarına devam ediyor. Covid-19 tedbirleri kapsamında yüzme havuzlarında hizmete geçici süre ara verilmesinin ardından sosyal yaşama kontrollü geçiş süreci ile birlikte kapılarını yeniden açmaya hazırlanan Yıldırım Belediyesi Spor Kompleksi yüzme havuzlarında çalışmalar hummalı bir şekilde sürüyor. Havuzların temizlik ve dezenfekte işlemlerini titizlik içinde gerçekleştiren ekipler klorlanan havuzları temizleme robotlarıyla da steril hale getirdi. Normalleşme döneminin en önemli hususları arasında sayılan sosyal mesafenin korunması amacıyla da, şezlong aralıkları bir buçuk metre olacak şekilde etiketlerle belirlendi.


Sağlık için sıkı tedbirler


Havuzlardan yararlanacak vatandaşlar için uyarı levhaları da yerleştirilen tesise girişte ateş ölçümü yapılacak, havuza girmeden önce duş alınması, el, ayak dezenfeksiyonu yapılması gerekecek ve havuz dışında maske kullanma zorunluluğu bulunacak. Yayımlanan genelgeler doğrultusunda hizmet vermeye başlayacak olan yüzme havuzlarında tüm tedbirlerin alındığını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, sağlık tedbirleri ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde vatandaşların sağlıklı, kaliteli ve nezih bir ortamda spor yapmaları için çalışmaların aralıksız devam ettiğini kaydetti. Başkan Yılmaz, yeni normalleşme sürecinde vatandaşlara kurallara uymaları çağrısında da bulundu.

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