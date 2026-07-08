Yıldırım'da büyük dönüşüm güvenli gelecek

Yıldırım’ın en eski mahallelerinden olan Davutkadı ve Yediselviler’de 2 etap olarak gerçekleştirilen kentsel dönüşüm projesinin ilk etabında çalışmaların yüzde 70’i tamamlandı. İlk etapta yıkılan 86 bağımsız bölümün yerine 81 daire ve bir dükkan inşa edilirken, 196 bağımsız bölümün yıkıldığı 2. Etap’ta ise 148 daire ve 6 dükkan inşa edilecek. Toplam 22 bin metrekarelik bir alanı kapsayan projenin 11 bin metrekarelik bölümü yeşil alan, yürüyüş yolları ve ortak kullanım alanlarından oluşuyor.

2. ETAPTA ÇALIŞMALAR BAŞLIYOR

Davutkadı- Yediselviler Kentsel Dönüşüm Projesi’nin bölgenin çehresini değiştirecek çok önemli bir adım olduğunu belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz; “Buradaki dönüşümü hemşehrilerimizden gelen talep doğrultusunda etap etap gerçekleştiriyoruz. Birinci etapta çalışmaların yüzde 70’ini tamamladık. Şuan 1. Etap’ta çalışmalarımız tüm hızıyla devam ederken, 2. Etap’ta işe yıkım işlerini tamamladık. Proje kapsamında 3 bin 925 metrekarelik bir alana da çocuklarımızın neşeyle oyun oynayabileceği bir park kazandırmış olacağız. Ayrıca bölgede iki aracın zor geçtiği dar ve çıkmaz sokakların yerine 12 metrelik ulaşım arterleri oluşturacağız. İnşallah Ocak 2027’de yeni evlerini hak sahiplerine teslim edeceğiz” diye konuştu.

‘DÖNÜŞÜM SÜRECEK’

Yıldırım Belediyesi olarak kentsel dönüşümü binaları dönüştürmekten ibaret görmediklerini vurgulayan Başkan Yılmaz, “Sosyal donatıları, yeşil alanları ve yaşam kalitesini artıran bütüncül bir planlamayı hayata geçiriyoruz. Bölgede, dönüşüm uygulamalarını etaplar halinde planlı ve kararlı bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. Bugün attığımız her adım; yarının Yıldırım’ını, evlatlarımızın güvenli geleceğini, ailelerimizin huzurlu yuvalarını inşa etmek içindir. Daha güvenli, daha güçlü ve daha yaşanabilir bir Yıldırım için çalışmaya devam edeceğiz. Yıldırım için büyük hedef, büyük değişim, büyük dönüşüm diyoruz. Yıldırım için büyük düşünüyor, büyük dönüşüyoruz” ifadelerini kullandı.