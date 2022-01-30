Yıldırım'da 'Balkan Şehirleri Akademisi’

HASAN ÖZAN BURSA

Yıldırım Belediyesi’nin Balkan coğrafyasının sosyolojik, tarihi ve siyasal durumunu detaylı şekilde ele alarak katılımcılara aktarmayı hedeflediği ‘Balkan Şehirleri Akademisi’ başladı. Bursa Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Biz bu güçlü ve ayrılmaz birlikteliğe ‘gönül coğrafyası’ diyoruz. Biliyoruz ki, Bursa ile Bosna aynı gönül coğrafyasının kardeş şehirleridir. Her mahalle ve her şehir gönül coğrafyamızın ayrılmaz bir parçasıdır” dedi.