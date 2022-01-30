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Aktüel Yıldırım'da 'Balkan Şehirleri Akademisi’
Aktüel

Yıldırım'da 'Balkan Şehirleri Akademisi’

Yapmış olduğu etkinliklerle ilçenin kültür hayatına yeni bir soluk kazandıran Yıldırım Belediyesi, düzenlediği Beyt-i Makdis Akademisi’nin ardından ‘Balkan Şehirleri Akademisi’ ile ‘Coğrafya Okuma’ seminerlerini sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2022-01-30 09:43:00 -
Yıldırım'da 'Balkan Şehirleri Akademisi’

HASAN ÖZAN  BURSA

Yıldırım Belediyesi’nin Balkan coğrafyasının sosyolojik, tarihi ve siyasal durumunu detaylı şekilde ele alarak katılımcılara aktarmayı hedeflediği ‘Balkan Şehirleri Akademisi’ başladı. Bursa Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Biz bu güçlü ve ayrılmaz birlikteliğe ‘gönül coğrafyası’ diyoruz. Biliyoruz ki, Bursa ile Bosna aynı gönül coğrafyasının kardeş şehirleridir. Her mahalle ve her şehir gönül coğrafyamızın ayrılmaz bir parçasıdır” dedi.

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