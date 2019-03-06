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Yıldırım’a yeni Kültür Merkezi ve kütüphane inşa edilecek

Cumhur İttifakı Yıldırım Belediye Başkan Adayı Oktay Yılmaz ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, şehrin önemli ve köklü spor kuruluşlarından biri olan Mimar Sinan Gençlik Spor Kulübü’nü ziyaret etti.

06 Mart 2019 Çarşamba 09:34
Yıldırım’a yeni Kültür Merkezi ve kütüphane inşa edilecek

Cumhur İttifakı Yıldırım Belediye Başkan Adayı Oktay Yılmaz ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, şehrin önemli ve köklü spor kuruluşlarından biri olan Mimar Sinan Gençlik Spor Kulübü’nü ziyaret etti. Oktay Yılmaz, Yıldırım’da gençlere, spora ve sporcuya daha fazla destek vereceklerini belirterek, "Yıldırım’a büyük bir kütüphane ve Kültür Merkezi de kazandıracağız"dedi.

 

Yıldırım Belediye Başkan Adayı Yılmaz, şehir yönetiminde önceliğin insan olduğunu belirterek, "Şehrin fiziki problemleri çözülebilir problemler. Bugüne kadar bir çoğunun da üstesinden geldik. Bizim en büyük zenginliğimiz gençlerimiz. Bizim de geleceğimiz olan gençlerimize sahip çıkmak adına birçok projelerimiz var. Gençlerimize yönelik kültürde, sporda, sanatta onların yanında olduğumuzu gösterecek birçok projeye imza atmış olacağız. Gençlerimiz, üniversite okuyan ve üniversiteye hazırlanan kardeşlerimiz için projelerimiz olacak. Üniversitemizin yakınına büyük bir kütüphaneyle birlikte kültür merkezi kazandıracağız" dedi.

 

Spor ve sporcunun yanında olacaklarını da kaydeden Yılmaz, "Spor denilince aklımıza sadece futbol gelmemeli. Bireysel sporların da desteklenmesi gerekiyor. Boks, yüzme, güreş, halter gibi bireysel sporları yaygınlaştırmak, altyapıyı güçlendirici destekler vermek önemlidir. Yıldırım’da bireysel sporların etkin ve güçlü olmasını sağlayacağız. Bireysel sporları desteklemek ve geliştirmek noktasında “Sporu tek geçiyoruz” dönemini başlatacağız. Bu vesileyle “Sensiz olmaz Sporcu kardeşim”, “Sensiz olmaz Mimar Sinan Mahallemiz” diyoruz" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 09:34
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