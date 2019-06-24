Yıldırım, rakibini tebrik etti

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Yenilenen İstanbul seçimlerini kaybeden Cumhur İttifakı cephesinden dayanışma mesajları verildi... Seçim yasağı biter bitmez ilk olarak kameraların karşısına geçen AK Parti Adayı Binali Yıldırım, “Şu an itibariyle seçimleri rakibim Ekrem İmamoğlu önde götürmektedir. Kendisini tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Bundan sonra Ekrem İmamoğlu arkadaşımızın İstanbul’a güzel hizmetler yapmasını da temenni ediyorum. Yapacağı çalışmalarda İstanbulluların yararına yapacağı her türlü işte de kendisine yardımcı olmaya gayret edeceğiz. Bunun da bilinmesini istiyorum” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’dan tebrik

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi sonuçlarının İstanbulumuz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Milli irade bugün bir kez daha tecelli etmiştir. Gayriresmi sonuçlara göre seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu’nu tebrik ediyorum. Bundan önce olduğu gibi ilerleyen süreçte de demokrasiden, hukukun üstünlüğünden, ülkenin barış, refah ve istikrarından taviz vermeden, Cumhur İttifakı’nın ilkeleri çerçevesinde, birlik ve beraberlik içinde, 2023 hedeflerine yürüyeceğiz.”

Bahçeli: ‘Cumhur’ devam edecek

MHP Lideri Devlet Bahçeli de açıklamasında şunları ifade etti: “Bilinmelidir ki Cumhur İttifakı kutlu varlığını güçlü bir şekilde muhafaza ve müdafaa edecektir.”