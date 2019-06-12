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Yıldırım: Oy namus demek sahip çıkacağız

İSTOÇ Ticaret Merkezi’nde faaliyet gösteren esnafla kahvaltıda bir araya gelen AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan AdayıYıldırım, “23 Haziran’da tek bir oyumuza halel getiremeyecekler. Hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğiz. Oy namustur namus. Sizin oyunuza sahip çıkmak boynumuzun borcudur” dedi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 09:35

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali YıldırımİSTOÇ Ticaret Merkezi’nde faaliyet gösteren esnafla kahvaltıda bir araya geldi. Bağcılar Mahmutbey Mahallesi’ndeki İSTOÇ Büyük Cami’nin konferans salonunda konuşan Yıldırım, insanların örf ve adetlerini yaşatarak ülkelerini geleceğe taşıdıklarını söyledi.

Seçim çalışmalarının insanları yorduğu düşüncesine katıldığını belirten Yıldırım, “Milleti bir daha yormayalım. Milletin işi gücü var. Gelin bu şaibeyi ortadan kaldıralım. Herkes bundan emin ve rahat olsun” dediklerini belirterek, “Fakat biz bu müracaatı yapar yapmaz, sadece 5 dakika içinde gece yarısı CHP, İl Seçim Kurulunda ret kararı aldırdı. Yüksek Seçim Kurulu’na gittik, o da CHP’nin ret kararını uyguladı. Ne sayıldı, dört ilçe sayıldı. İki ilçe de kısmen sayıldı. Hepsi bu. 39 ilçe içinde bu kadar sayım yapıldı. Giden oyların 16 binini geri getirdik. Her şey ortada. Karşı tarafa diyor ki, ‘Biz de sayımdan geriye oy kazandık.’ Kardeşim senin kazandığını benim kazandığımı düştükten sonra aradaki fark bu. Şimdi eşit oy alıyor. Normalde saydığımız zaman iptalden bir tane oy bana geliyorsa, bir tane de ona gitmesi lazım. Kaybedersek eşit kaybetmemiz lazım. Kazanırsak eşit kazanmamız lazım. Çünkü, verilen oylar ayağı yukarı eşit. Arada 13 bin fark var. Fakat öyle olmuyor. Bizim çalınan oylar birer birer geliyor. Öbür tarafa oy gitmiyor. Çalma daha nasıl olacak onu anlamıyorum. Yüzde 10’da 16 bin oy geri geliyorsa, demek ki, bizim oylar iç edilmiş. Bunun başka izahı var mı?” dedi.

“Mağdur İstanbulludur, esnaftır, iş adamıdır”

Ortada bir mağdur var. O da İstanbulludur, esnaftır, iş adamıdır. Bunların hepsinin takipçisiyiz” diyen Yıldırım, “23 Haziran’da tek bir oyumuza halel getiremeyecekler. Hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğiz. Oy namustur namus. Sizin oyunuza sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Evet artık bunun artık İstanbul’un da Türkiye’nin de gündeminden çıkması lazım” ifadelerini kullandı.

Artık seçimin gündemden kaldırılması gerektiğini belirten Yıldırım, artık seçim değil, geçim ile ilgilenilmesi ve bunun gündeme getirilmesi gerektiğini söyledi.

“Hiçbir konu ittifakımıza zarar veremez”

Yıldırım, kahvaltı sonrası gazetecilerin sorularını da cevapladı.

Cumhur İttifakı ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Twitter’dan “MHP’nin suskunluğunu mesnetsiz yere yanlış yoranlar var” paylaşımına ilişkin soruya, “Doğru demiş, Sayın Bahçeli mitili İstanbul’a attı. Seçime kadar da Cumhur İttifakı adayı için bütün teşkilatlarıyla çalışmaya devam ediyorlar. Bunun dışında herhangi bir faaliyeti yok. Diğer konular hiçbir şekilde bizim ittifakımıza zarar veremez” diye cevapladı.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 09:35
  1. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
  2. İSTOÇ Ticaret Merkezi
  3. İSTOÇ Büyük Cami
  4. CHP
  5. Cumhur İttifakı
  6. MHP lideri Devlet Bahçeli

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