Yıldırım FETÖ davasında tanık olacak!

Aziz Yıldırım'a, "şike operasyonu" sırasında avukatı aracılığıyla kendisinden FETÖ adına 2 milyon dolar istenilip istenilmediği sorulacak.

Aziz Yıldırım, FETÖ'nün "Yargıtay imamı" olduğu iddia edilen Kuseyri'nin de arasında bulunduğu 52 avukatın yargılandığı davada tanık olarak dinlenecek.