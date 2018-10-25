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Yıldırım FETÖ davasında tanık olacak!

Yıldırım, FETÖ'nün "Yargıtay imamı" olduğu iddia edilen Kuseyri'nin de arasında bulunduğu 52 avukatın yargılandığı davada tanık olarak dinlenecek.

25 Ekim 2018 Perşembe 11:28
Yıldırım FETÖ davasında tanık olacak!

Aziz Yıldırım'a, "şike operasyonu" sırasında avukatı aracılığıyla kendisinden FETÖ adına 2 milyon dolar istenilip istenilmediği sorulacak.

Aziz Yıldırım, FETÖ'nün "Yargıtay imamı" olduğu iddia edilen Kuseyri'nin de arasında bulunduğu 52 avukatın yargılandığı davada tanık olarak dinlenecek.

 

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 11:28
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