Yıldırım fena çarptı! Yalancı Koç: 'Endişemiz var' diyerek duyurdu

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, 2024'te düzenlenecek kongrede aday çıkmaması halinde başkanlığa aday olacağını söyledi. Aziz Yıldırım açıklamasında, "Fenerbahçe hiçbir zaman başkansız kalmaz. Aday çıkar, çok rahat çıkar. Hiç kimse çıkmazsa ben adayım. Bu böyle biline." dedi.

Aziz Yıldırım'ın açıklamaları:

"İstemesek de böyle toplantılar yaparak Fenerbahçe'yle bilgi vermek ve almak için toplantılar düzenliyoruz. 5 yıl önce biten kongreden sonra Fenerbahçe'yle ilişkimi keserek yeni bir hayat kurdum. Ancak siz beni rahat bırakmıyorsunuz. Ben emekli oldum. Açıklama yapsam, neden yaptı... Yapmasam, 'Ben Fenerbahçe'yim' diyen adam neden konuşmuyor... Ali Bey'i seçen kongre üyeleri ortada yok. 16 bin kişi oy verdi. Seçtiniz. Dünya yıldızları gelsin, şampiyonlar gelsin diye seçtiniz. 5 senede nerede verilen sözler."

"Kongrede yapılan konuşmalar bizi üzdü. Samimi konuşmalar yapacağız. Ana amaç şu. Fenerbahçe yönetimi çok güçsüz. Ali Bey'in şahsıyla bu iş yürümez. Benim yönetimdeki dönemde çok güçlü insanlar vardı. Olağanüstü kongre yap dememin buydu. Güvenoyu iste. Seçim değil, güvenoyu."

"Hiç kimse çıkmazsa ben adayım"

"Ali Bey'e acilen tavsiyem, güven oyu alacağı kongre yapmasıdır. 2024 seçimlerinde adaylar çıkmalıdır. Fenerbahçe hiçbir zaman başkansız kalmaz. Aday çıkar, çok rahat çıkar. Hiç kimse çıkmazsa ben adayım. Bu böyle biline. Asloalan Fenerbahçe'dir. Bizim için aslolan Fenerbahçe'dir. Fenerbahçe'nin büyüklüğüdür. Başkan çıkmaz diye bir şey yok."

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"En üzüldüğüm konu, 612 milyon dolar borç bıraktığımız yönündeki laflar. Bizim o zamanki dolar ve euro borcumuz o kadar değildi ki... Bundan sonra kim yanlış konuşursa, mahkemeye vereceğim. Namuslu, şerefli, ahlaklı olsunlar. Doğru olanı anlatsınlar. Topuk Yaylası, Fenerium, basketbol salonu... Bunları basın neden yazmıyor? O söylüyor, siz de 612 yazıyorsunuz. Bu kadar mal varlığı var. Stada ne kadar para harcadık? Biz, onu yaptık."

"420 Milyon Euro benim hesap ettiğim bizim dönemden borç var."

"Ülker Stadyumu'nu yaparken bankalarda 80 milyon dolar para aldık ve harcadık. Samandıra tesislerini yaptık. 10 milyon dolar tesislere para harcadık. Dereağzı için 15 milyon harcadık. Faruk Ilgaz tesislerini yaptık. 10 milyon Euro da oraya harcadık. Fenerbahçe Televiyzonu, radyosuyla birlikte 20 milyon dolar da oraya harcadık. Stadyumdan 40 milyon dolar gelir sağlıyorlar. Ben bu stadyumu yapmasaydım bu gelir olacak mıydı?"

"Fenerbahçe'de 250 milyon dolar bütçe yaptık. Bir daha kimse yapamaz. 3 sene üst üste 200,225 ve 250 milyon dolar bütçe yaptım bu kulüpte. Ben Fenerbahçe'den bir şey istemiyorum. Beni rahat bırakın. Ben öyle kaçmam. Beni zorla çekmeyin."

"Bu mal varlıklarının değerini çıkarıp kongrede açıklasınlar, ben hepsini satın alacağım. Satışa çıkarın ben alacağım. Fenerbahçe'nin borcu sıfırlanacak."

"Kirasını ben ödeyeceğim"

"Fenerbahçe Koleji'ni kapatmasınlar. Bir yer bulsunlar, kirasını ben ödeyeceğim. Bina yıkılacaksa, hemen yıkalım. Koleji de ben kendim yapacağım. İsteyen varsa katılsın. O çocuklar orada okumaya devam etsin. Koleji, üniversiteyi para kazanmak için yapmadık. Fenerbahçe ruhu gelişsin diye yaptık."

"3 milyar borç bıraktım. Şimdi borç 7 milyar 600. Buradan kongre üyelerine, seçenlere söylüyorum. Geçen sene 25, bu sene yüzde 30 harcamayı fazla yapacağız diye izin istediler ve aldılar. Bizim tüzük yüzde 10'dan fazlasına müsade etmez. Sadece genel kurulda karar alınır.Fenerbahçe borç batağındadır, bu borçlandırmayı da onlar yaptılar."

"Yarın bir başkası başkan oldu, bu sponsorluklar devam edecek mi? Gelen arkadaş bir sene sponsorluk mu arayacak. Geleceğini kararttınız siz. Şimdi ne alıyoruz? Sponsorların bedeli nedir?"

"80 taneye yakın oyuncu alınmış, 10 tane antrenör gelip getmiş 5 senede fazla değil mi?

"Biz başkan adayı aramıyoruz"

"Benim başkan adayı aradağım söyleniyor. Biz başkan adayı aramıyoruz. Başkan adayı olmak isteyenler bize geliyorlar. Ne olacak bu Fenerbahçe'nin hali diyorlar?"

"Ben başkan adayı falan aramıyorum. Fenerbahçe'de çok başkan adayı var. Gönlümden geçenlerden biri Murat Ülker'dir. Ben Nihat Özdemir'e teklifte bulunmadım. Kulüpten istifa etti. Bizim bildiğimiz Nihat bey aday olamaz. Olsa desteklerim. Murat Ülker benim dostumdur. Kendisi bütün Fenerbahçeliler tarafından bilinen iyi bir Fenerbahçelidir. Başkan olmasını çok isterim. Fenerbahçe hiçbir zaman başkansız kalmaz. Soruylar neden divana ve genel kurula gelmiyor diye. Ben gelir orada konuşursam neler olacağının farkında değiller mi?"

"Fenerbahçe'de yitirilen duygular var. Taraftartarımızın yaşadığı üzüntü bunun ötesindedir. Sahamızda onlarca yıl süren yenilmezlik serileri elde ettik. Yeni nesilleri Fenerbahçeli bir olmaya yönelten bir iklim oluşturduk. Çocuklarımız mutlu değil. Sportif başarı olmayabilir. Borç olabilir, altından kalkabilirsin. Fenerbahçelilere has ruhunu kaybediyoruz. İşte onun asla telafisi yok."

"Ali Koç'un acilen Kulüpler Birliği başkanlığından istifa etmesi lazım. Kulübün içine dönmesi lazım."

"Erol Bilecik, Burhan Karaçam yalan söylüyor. Ali Koç da bunlara inanıp konuşuyorsa o da yalan söylüyor."