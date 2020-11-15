  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Yıldırım düştü! Ekipler anında müdahale etti ama...
Gündem

Yıldırım düştü! Ekipler anında müdahale etti ama...

Antalya’nın Manavgat ilçesinde iki ayrı bölgeye yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınlarında 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Yeniakit Publisher
2020-11-15 21:22:00 -
Yıldırım düştü! Ekipler anında müdahale etti ama...

Antalya Manavgat’ın Ahmetler Kanyonu ve Gebece Mahallesi’ndeki Güğlen Dağı’na iki ayrı noktaya yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı. Yangınlara Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve yangın söndürme helikopteri tarafından müdahale edildi. Kısa sürede söndürülen yangınlarda yaklaşık 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Simpsonlar’da şoke eden görüntü! Tarih verip dünyayı etkileyecek yeni hadiseyi açıkladılar
Dünya

Simpsonlar’da şoke eden görüntü! Tarih verip dünyayı etkileyecek yeni hadiseyi açıkladılar

Araştırmacı yazar Erkan Trükten, dünya siyaseti ve ABD'de meydana gelen olayları yıllar öncesinden konu edinen Simpsonslar dizisinin yeni ön..
Gündemi altüst eden açıklama: 2021'de yeni bir felaket yolda
Dünya

Gündemi altüst eden açıklama: 2021'de yeni bir felaket yolda

Birleşmiş Milletler'in yetkili isimlerinden David Beasley, 2021 yılında insanlığı yeni bir felaketin beklediğini söyledi.
Biden'a o ülkeden ilginç çağrı: 150 milyon dolarlık zararımızı öde
Dünya

Biden'a o ülkeden ilginç çağrı: 150 milyon dolarlık zararımızı öde

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran'a uyguladığı 'azami baskı' politikasından kaynaklanan zararla..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay