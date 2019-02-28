Yıldırım Demirören’in istifa etmesinin ardından Hüsnü Güreli, TFF Başkanlığı’na vekalet edecek
Yıldırım Demirören’in Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı’ndan istifa etmesinin ardından seçimlere kadar görevi vekaleten Hüsnü Güreli yürütecek.28 Şubat 2019 Perşembe 15:26
Yıldırım Demirören’in Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı’ndan istifa etmesinin ardından seçimlere kadar görevi vekaleten Hüsnü Güreli yürütecek.
2012 yılından beri Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevini yürüten Yıldırım Demirören, istifa ettiğini açıkladı. TFF başkanlığına haziran ayında yapılacak başkanlık seçimlerine kadar Hüsnü Güreli vekalet edecek.
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