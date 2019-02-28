Yıldırım Demirören, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı’ndan istifa etti.
IHAAW142331-SPO/28-02-2019- Yıldırım Demirören, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı’ndan istifa etti.
28 Şubat 2019 Perşembe 14:28
IHAAW142331-SPO/28-02-2019- Yıldırım Demirören, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı’ndan istifa etti.28.02.2019 14:23:31TSINNNN
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