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Yıldırım çarptı: 2 bin kişi öldü
Dünya Yıldırım çarptı: 2 bin kişi öldü
Dünya

Yıldırım çarptı: 2 bin kişi öldü

Her sene ortalama yaklaşık 2 bin kişinin yıldırım düşmesi sonucu öldüğü Hindistan'da bir günde yalnızca 2 eyalette 38 kişi yıldırım düşmesi nedeniyle öldü.

Yeniakit Publisher
2021-07-12 21:12:00 -
Yıldırım çarptı: 2 bin kişi öldü

Hindistan'da dün yıldırım düşmesi nedeniyle sadece Uttar Pradeş ve Racastan eyaletlerinde 38 kişinin öldüğü açıklandı.

Bu ölümlerin 20'si Racastan eyaletinde gerçekleşirken 18'i Uttar Pradeş eyaletinde gerçekleşti.

Resmi açıklamaya göre Racastan eyaletinde yer alan Amber Kalesi'nde 11 kişilik bir grup fotoğraf çektirirken üzerlerine yıldırım düştü. Grubun tamamı bu olayda hayatını kaybetti. Racastan eyaletinin diğer bölgelerinde de yıldırım düşmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.

Uttar Pradeş eyaletinde de dün yıldırım düşmesi sonucu toplamda 18 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Bir günde 38 kişi yaşamını yitirdi

Hindistan genelinde her yıl yıldırım düşmesi sonucu ortalama yaklaşık 2 bin kişi hayatını kaybediyor. Bu ölümlerin büyük çoğunluğu Muson yağışları mevsimi olan Haziran-Eylül döneminde gerçekleşiyor.

 

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