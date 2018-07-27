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Yıldırım: Bize tehdit sökmez!

Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını cevaplayan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, ABD'nin rahip Brunson'un bırakılması konusundaki tehditvari açıklaması ile ilgili olarak "Bize tehdit sökmez. ABD tehdit dilinden vazgeçmeli" dedi.

27 Temmuz 2018 Cuma 14:13
Yıldırım: Bize tehdit sökmez!

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan ABD'ye "Brunson" tepkisi geldi. İzmir'de Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını cevaplayan Yıldırım, ABD'nin FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan rahip Andrew Craig Brunson'un serbest bırakılması ile ilgili tehdit dolu açıklamasına tepki gösterdi.

Yıldırım, "ABD tehdit dilinden vazgeçmeli, bu dil bize sökmez. Bizim tavsiyemiz bu ucuz tehdit lisanını ABD'nin bırakması. Türkiye'nin güvenini 15 Temmuz'dan sonra nasıl kazanacak bunun yollarına bakması gerekir" dedi. 

BEDELLİ ASKERLİK

Bedelli askerlik hakkında konuşan Yıldırım, "Seçim öncesi bu konu yoğun bir şekilde gündeme geldi. Nihayet Meclis yasama dönemini sona erdirmeden bu konuda bir düzenleme yaptı. Ancak daha kalıcı bir çözüme ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 14:13
  1. İzmir
  2. Binali Yıldırım
  3. ABD
  4. rahip brunson

YORUM YAZ

  • yılmaz karayılmaz kara33 dk önce
    gülümseyin
  • salihasaliha40 dk önce
    abd kendisini ne zannediyor,ekonomisi batmış,savaşlarda sattığı parayla ülkesini idare eden ,ekonomik krizi olan ülke kalkıyor Türkiyeyi dize getirmeye çalışıyor.siz kimsiniz ,israilin uşağı abd,kendinizi ne halt zannediyorsunuz.Müslüma ülkelerde savaş çıkartıp,hem silah satıyor,hemde Müslüman öldüren cani,zalim,vampir abd
  • Titreyip kendimize gelelimTitreyip kendimize gelelim46 dk önce
    Cumhuriyeti kurduk fakat gerisini getiremedik.....elimizdeki eh büyük güç halifelik hakkını modern bir kurum hâline getirerek sahiplenmek yerine gönüllü olarak kaldırdık ve ümmet parçalandı böyle olunca elin gavuru sırayla ümmettin üzerine çullandı petrol vi maddiyat,medeniyet ve maneviyatın önüne geçti....bireysel girişimcilerin önünü açmak yerine devlet tekeli kurduk ve yan gel yat,devlet mali deniz yemeyin domuz, devrini başlattık...rüşvet,adam kayırma ve millete üstten bakma moda oldu hal böyle olunca pusuda yatanlara gün doğdu....bir an önce silkinip kendimize gelmeli ve baştan aşağı yeniden yapılanmalıyız....hayırlı cumalar
  • RIYONUNIRIYONUNI55 dk önce
    AMERIKA ARTIK TEHDITLERLE ISTILA ILE ZORLA AMARGOYLA SAVASLA TERÖRISTLIK YAPMAYA DEVAM EDIYOR EY AMERIKA NE KARALLAR GELDI GECTI HEPSININ SONU AYNI OLDU SENINDE SONUN AYNI OLACAK HER YOLUN BIR BASI BIR SONU VARDIR SEN YOLUN SONUNA IYICE YAKLASTIN YES CONI BOY.
  • YolcuYolcu18 dk önce
    Tesisler sokmemeli, casus papaz yeniden tutuklanması. Millet hükümetin ve devletin arkasında. Rabbim yâr ve yardımcısı olsun.
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