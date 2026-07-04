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Uzmanlar alarma geçti! Marmara'da deprem hareketliliği

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Uzmanlar alarma geçti! Marmara'da deprem hareketliliği

Marmara Denizi'nde son günlerde yaşanan depremler korkutmaya başladı. Bu sabah Marmara açıklarında meydana gelen art arda gelen fay hareketliliği uzmanları harekete geçirdi.

#1
Foto - Uzmanlar alarma geçti! Marmara'da deprem hareketliliği

Marmara Denizi'nde son günlerde art arda yaşanan depremler dikkat çekmeye devam ediyor. Bu sabah Marmara açıklarında kaydedilen peş peşe küçük ölçekli sarsıntılar, bölgedeki fay hareketliliğini yeniden gündeme taşıdı. Uzmanlar, meydana gelen depremlerin Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Marmara Denizi içindeki segmentlerindeki gerilim dağılımı açısından yakından takip edildiğini belirtiyor.

#2
Foto - Uzmanlar alarma geçti! Marmara'da deprem hareketliliği

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son deprem kayıtlarına göre, Marmara Denizi ve çevresinde sabah saatlerinden itibaren çok sayıda düşük büyüklükte deprem meydana geldi. Yer bilimciler, Marmara Denizi'nin Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın en kritik bölümlerinden biri olduğuna dikkat çekerek, bölgedeki her sismik hareketliliğin tek başına büyük bir depremin habercisi olarak yorumlanmaması gerektiğini vurguluyor.

#3
Foto - Uzmanlar alarma geçti! Marmara'da deprem hareketliliği

Buna karşın fay segmentlerinde meydana gelen mikro depremlerin, yer kabuğundaki gerilim değişimlerinin izlenmesi açısından önemli veriler sunduğu belirtiliyor.

#4
Foto - Uzmanlar alarma geçti! Marmara'da deprem hareketliliği

Uzmanlar, Marmara'daki sismik hareketliliğin uzun süredir devam ettiğini ve hem AFAD hem de bilim insanları tarafından anbean takip edildiğini belirterek, vatandaşların yalnızca resmi kurumların açıklamalarını dikkate alması ve olası depremlere karşı hazırlıklarını sürdürmesi gerektiğini ifade ediyor

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