  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kalite gün geçtikçe artıyor! İşte Süper Lig'de biten tüm transferler Tiryakilere kötü haber: Fiyatı 5 ayın zirvesinde! Al birini vur birine! Şahan Gökbakar’dan Deniz Göktaş soytarısına skandal destek Bütün dünya “Ne olur bize de verin” diyerek sıraya girdi! Türkiye o üründe Avrupa ve Rusya pazarını fethetti Aman dikkat! Eviniz sizden habersiz satılmış olabilir! Türk arama kurtarma ekiplerine kahramanlık nişanı Uzmanlar alarma geçti! Marmara'da deprem hareketliliği İşte şimdi hapı tam yuttular! Murat Ongun, İmamoğlu ve Özel’i çıra gibi yaktı Bir günde en çok petrol üreten ülkeler açıklandı! Zirvede ne Arabistan ne de Rusya var!
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Uzmanlar alarma geçti! Marmara'da deprem hareketliliği

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Uzmanlar alarma geçti! Marmara'da deprem hareketliliği

Marmara Denizi'nde son günlerde yaşanan depremler korkutmaya başladı. Bu sabah Marmara açıklarında meydana gelen art arda gelen fay hareketliliği uzmanları harekete geçirdi.

#1
Foto - Uzmanlar alarma geçti! Marmara'da deprem hareketliliği

Marmara Denizi'nde son günlerde art arda yaşanan depremler dikkat çekmeye devam ediyor. Bu sabah Marmara açıklarında kaydedilen peş peşe küçük ölçekli sarsıntılar, bölgedeki fay hareketliliğini yeniden gündeme taşıdı. Uzmanlar, meydana gelen depremlerin Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Marmara Denizi içindeki segmentlerindeki gerilim dağılımı açısından yakından takip edildiğini belirtiyor.

#2
Foto - Uzmanlar alarma geçti! Marmara'da deprem hareketliliği

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son deprem kayıtlarına göre, Marmara Denizi ve çevresinde sabah saatlerinden itibaren çok sayıda düşük büyüklükte deprem meydana geldi. Yer bilimciler, Marmara Denizi'nin Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın en kritik bölümlerinden biri olduğuna dikkat çekerek, bölgedeki her sismik hareketliliğin tek başına büyük bir depremin habercisi olarak yorumlanmaması gerektiğini vurguluyor.

#3
Foto - Uzmanlar alarma geçti! Marmara'da deprem hareketliliği

Buna karşın fay segmentlerinde meydana gelen mikro depremlerin, yer kabuğundaki gerilim değişimlerinin izlenmesi açısından önemli veriler sunduğu belirtiliyor.

#4
Foto - Uzmanlar alarma geçti! Marmara'da deprem hareketliliği

Uzmanlar, Marmara'daki sismik hareketliliğin uzun süredir devam ettiğini ve hem AFAD hem de bilim insanları tarafından anbean takip edildiğini belirterek, vatandaşların yalnızca resmi kurumların açıklamalarını dikkate alması ve olası depremlere karşı hazırlıklarını sürdürmesi gerektiğini ifade ediyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gelinlik giydirip nikah kıydılar: Belediye başkanı timsahla evlendi
Dünya

Gelinlik giydirip nikah kıydılar: Belediye başkanı timsahla evlendi

Meksika'nın Oaxaca eyaletinde yer alan San Pedro Huamelula kasabasının belediye başkanı, bolluk ve refah getirmesi inancıyla ‘prenses’ adı v..
Tamer Karadağlı'ya ödül
Medya

Tamer Karadağlı'ya ödül

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Kayseri'de 'Yılın Ulusal Turizm Elçisi' ödülü verildi.

AJet'ten bir haftada 18 yeni dış hat
Ekonomi

AJet'ten bir haftada 18 yeni dış hat

AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, şirketin dış hat ağını genişletme stratejisi kapsamında bir hafta içinde 18 yeni dış hat seferini hizmete aldı..
Avrupa yanarken İtalya’ya kar yağdı
Dünya

Avrupa yanarken İtalya’ya kar yağdı

Avrupa'da binlerce can kaybına neden olan sıcak etkisini sürdürürken İtalya'yı sağanak ve dolu vurdu. Alp Dağları'nın bir kesimine ise temmu..
Eşcinsel sapkılar Türkiye'yi şikayet etti: Bizi sokmadılar!
Gündem

Eşcinsel sapkılar Türkiye'yi şikayet etti: Bizi sokmadılar!

5 bin eşcinsel sapkını İstanbul’a taşıyacak gemiye izin verilmemesinin yankıları sürüyor. İstanbul Valiliği, organizasyonun İstanbul ayağını..
Yolcu otobüsü kaza yaptı:19 kişi yaralandı
Gündem

Yolcu otobüsü kaza yaptı:19 kişi yaralandı

Niğde-Ankara otobanında yoldan çıkan otobüsteki 19 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Aksaray'daki hastanelere kaldırıldı. ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23