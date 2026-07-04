Uzmanlar alarma geçti! Marmara'da deprem hareketliliği

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son deprem kayıtlarına göre, Marmara Denizi ve çevresinde sabah saatlerinden itibaren çok sayıda düşük büyüklükte deprem meydana geldi. Yer bilimciler, Marmara Denizi'nin Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın en kritik bölümlerinden biri olduğuna dikkat çekerek, bölgedeki her sismik hareketliliğin tek başına büyük bir depremin habercisi olarak yorumlanmaması gerektiğini vurguluyor.