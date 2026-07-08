Yıldırım Belediyesi'nden 10 bin kişiye destek

Yıldırım Belediyesi, bireylerin karşılaştığı sosyal sorunları önlemek ve aile içerisinde yaşanan problemleri çözüme kavuşturmak amacıyla psikolojik danışmanlık desteği sağlıyor. Ücretsiz olarak hizmet veren Yıldırım Belediyesi Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi; sunduğu bireysel, çift ve çocuk terapilerinin yanı sıra eğitim programları ve ev ziyaretleriyle toplumun tüm kesimlerine ulaşarak vatandaşların yanında oluyor. Alanında uzman kadronun görev yaptığı merkezde, bireylerin ruh sağlığının korunması ve yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülüyor. Yıldırım Belediyesi Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi tarafından son 1 yılda 721 ev ziyareti gerçekleştirildi. Bu dönemde düzenlenen 105 eğitim programı ile 6 bin 310 kişiye ulaşıldı. Merkezde yürütülen bireysel, çift ve çocuk terapileri kapsamında ise vatandaşlara toplam 4 bin 178 psikolojik danışmanlık seansı verildi.

MUTLU İNSAN MUTLU YILDIRIM

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Sosyal konularda olduğu gibi hemşehrilerimize psikolojik anlamada da destek sağlıyoruz. ‘Önce insan’ anlayışı ile her zaman vatandaşlarımızın yanında bulunmaya ve onların her türlü sıkıntılarında destek olmaya gayret gösteriyoruz. Hayata geçirdiğimiz Yıldırım Belediyesi Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi de bu kapsamda önemli çalışmalara imza atıyor. Merkezimiz, vatandaşların yaşadığı sorunlara profesyonel çözümler sunuyor. 'Mutlu İnsan, Mutlu Yıldırım' hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi. Ücretsiz olarak hizmet verilen danışmanlık hizmetlerinden yararlanmak isteyenler saglik.yildirim.bel.tr adresinden bilgi alabilir.