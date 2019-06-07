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Yıldırım Balıklıgöl'ü ziyaret etti

Cumhur İttifakı'nın AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Şanlıurfa'da tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki Dergah Camisi'nde cuma namazını kıldı, balıklara yem atıp dua etti.

07 Haziran 2019 Cuma 15:52
Yıldırım Balıklıgöl'ü ziyaret etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Şanlıurfa'da cuma namazı çıkışında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya gelen Yıldırım, Hazreti İbrahim'in doğup büyüdüğü ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki Dergah Camisi'nde cuma namazını kıldı.

Binali Yıldırım, namazın ardından vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle ilerlemekte zorlandı.

Bölgedeki halkın, "Binali Başkan" sloganlarıyla Balıklıgöl'e giren Yıldırım ve beraberindekiler, burada kutsal olduğuna inanılan balıklara yem atıp dua etti.

Binali Yıldırım, bu sırada bir gazetecinin, "Ne dilediniz?" sorusuna, "O Allah ile benim aramda." yanıtını verdi.

Ziyareti sırasında çocuklarla da yakından ilgilenen Yıldırım, miniklere sarıldı.

Vatandaşlarla fotoğraf da çektiren Binali Yıldırım, "Vur vur inlesin, İmamoğlu dinlesin" sloganların atılmasına ise izin vermedi.

Binali Yıldırım, daha sonra Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne geçerek 18 Mayıs Cumartesi günü terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyonda bir polisin şehit olduğu, iki polisin yaralandığı olayla ilgili taziye ziyaretinde bulundu.

Yıldırım'a ziyaretlerinde Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, bazı AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri ve ilgililer eşlik etti.

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 15:52
  1. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
  2. Şanlıurfa
  3. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü
  4. cuma namazı

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