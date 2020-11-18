Yıldırım Akbulut'un sağlık durumu nasıl?
Yıldırım Akbulut neden hastaneye kaldırıldı? Eski başbakan ve TBMM Başkanı Yıldırım Akbulut sağlık sorunları sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Peki, Yıldırım Akbulut’un sağlık durumu nasıl?
Yıldırım Akbulut sağlık durumu? | Eski başbakan ve TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Yıldırım Akbulut kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Yıldırım Akbulut'un sağlık durumu nasıl?
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Kalp Merkezi'nde tedavi altına alınan 85 yaşındaki Akbulut'un yoğun bakım ünitesinde tutulduğu öğrenildi.