  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Yıldırım Akbulut'un sağlık durumu nasıl?
Gündem

Yıldırım Akbulut'un sağlık durumu nasıl?

Yıldırım Akbulut neden hastaneye kaldırıldı? Eski başbakan ve TBMM Başkanı Yıldırım Akbulut sağlık sorunları sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Peki, Yıldırım Akbulut’un sağlık durumu nasıl?

Yeniakit Publisher
2020-11-18 18:11:00 -
Yıldırım Akbulut'un sağlık durumu nasıl?

Yıldırım Akbulut sağlık durumu? | Eski başbakan ve TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Yıldırım Akbulut kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Yıldırım Akbulut'un sağlık durumu nasıl?

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Kalp Merkezi'nde tedavi altına alınan 85 yaşındaki Akbulut'un yoğun bakım ünitesinde tutulduğu öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İstanbul’da ‘EKO’lojik felaket!
Gündem

İstanbul’da ‘EKO’lojik felaket!

Kameralar karşısında çevreci bir profil çizen CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeşilin ve denizin başkenti niteliğindeki İstanbul’u çevre ..
Başkan Erdoğan'dan kritik faiz uyarısı
Gündem

Başkan Erdoğan'dan kritik faiz uyarısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Ekonomi Şurası'nda yaptığı açıklamada, "Yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz gerekiyor" dedi...
ABD'yi sarsan füze krizi! Hepsi doğrulandı, şoke edecek detaylar...
Dünya

ABD'yi sarsan füze krizi! Hepsi doğrulandı, şoke edecek detaylar...

ABD'nin Arizona eyaletinde bulunan bir savunma şirketi çalışanı, Çin'e önemli askeri teknoloji bilgisi iletmekten suçlu bulundu.
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay