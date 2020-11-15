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Gündem ‘Yıldırım-15 Mutki- Sarpkaya’ başladı
Gündem

‘Yıldırım-15 Mutki- Sarpkaya’ başladı

İlki 13 Temmuz’da başlatılan ve bugüne kadar 143 teröristin etkisiz hale getirildiği, 74 işbirlikçinin yakalandığı, 251 mağara, sığınak ile tonlarca silah, mühimmat ve yaşam malzemelerinin ele geçirildiği Yıldırım Operasyonlarının 15’incisi dün Bitlis’te başladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-15 10:59:00 -
‘Yıldırım-15 Mutki- Sarpkaya’ başladı

İçişleri Bakanlığından yapılan duyuruda, bölgedeki terörist varlığını tamamen bitirmeye yönelik Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca başlatılan ‘Yıldırım-15 Mutki-Sarpkaya’ operasyonuna 816 personelden oluşan 48 operasyonel tim görev aldı.

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