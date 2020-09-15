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Aktüel Yıldırım-11 Herekol operasyonunda EYP yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi
Aktüel

Yıldırım-11 Herekol operasyonunda EYP yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-09-15 10:46:36 -
Yıldırım-11 Herekol operasyonunda EYP yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi

SİİRT (AA) - Siirt'te devam eden "Yıldırım-11 Herekol Operasyonu"nda, PKK'lı teröristlerce patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca başlatılan ve 1003 personelin katıldığı Yıldırım-11 Herekol Operasyonu sürüyor.

Operasyonda, sığınak, barınak ve toprak altına gizlenmiş, kış üslenmesi için stok yapılan bol miktarda yaşam ve gıda malzemesi ile el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi, sığınak ve barınaklar kullanılamaz hale getirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, başta terörle mücadele olmak üzere kamu düzeni ve huzurun devamı ile genel emniyet ve asayişin sağlanması için milletin emrinde kararlılıkla görevine devam edecek.

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