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Aktüel Yıldırım-10 operasyonunda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi
Aktüel

Yıldırım-10 operasyonunda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

Yeniakit Publisher
2020-11-09 13:38:56 -
Yıldırım-10 operasyonunda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-10 operasyonu kapsamında Van'da 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yıldırım-10 operasyonu kapsamında, Van'ın Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando ve jandarma özel harekat birliklerince Hava Kuvvetleri destekli operasyon gerçekleştirildi.

Açıklamada, söz konusu operasyonda 2 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği ve bölgedeki operasyonların devam etttiği kaydedildi.

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