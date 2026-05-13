Yıllardır böylesi görülmedi! Bölge halkı ümidini kesmişti!
Adana'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Çatalan Barajı'ndaki doluluk oranı bölge halkını sevince boğdu. İşte uzun yıllar sonra barajın ulaştığı doluluk oranı...
Adana'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Çatalan Barajı'ndaki doluluk oranı bölge halkını sevince boğdu. İşte uzun yıllar sonra barajın ulaştığı doluluk oranı...
Kentte son aylarda etkili olan yağışlar, barajlardaki su seviyesine olumlu yansıdı.
YÜZDE 100 DOLULUK SAĞLANDI Özellikle kuraklık nedeniyle geçtiğimiz yıllarda kritik seviyelere kadar gerileyen Çatalan Barajı'nın yüzde 100 dolması vatandaşları mutlu etti.
Baraj çevresindeki Karayusuflu Mahallesi'nde vatandaşlar, yıllardır ilk kez bu kadar yüksek doluluk oranı gördüklerini ifade etti.
Vatandaşlardan Harun Durhasan, yağışların bu yıl oldukça bereketli geçtiğini belirterek şunları söyledi:
"6 YILDAN BU YANA SUYUMUZ YOKTU" "Bu sene yüzde 100 doluluk oldu. 6 yıldan bu yana suyumuz yoktu. Baraj yüzde 30'a kadar düşmüştü ama şu an tam doluluk oranına ulaştı. Bu sene süper yağış oldu. 60 senenin en yüksek oranda yağışı oldu. Hayatımızda böyle bir şey görmedik. Ama bu sene çok güzel oldu."
Süleyman Çelik ise barajdaki doluluk oranının sevindirici olduğunu belirterek, "Doluluk oranı şu an çok güzel. Neredeyse doluluk oranı yüzde 100'ün üzerine çıktı. Yağmur bereketiyle geldi. Kuraklık vardı ve pek yağış olmuyordu." dedi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23