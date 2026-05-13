  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kanlar içinde kalmıştı! Bayhan'ın şok eden Survivor açıklaması! “Ne Kürdistan’ı lan” demişti! Ahmet Türk’ten Mustafa Destici’yi çılgına çevirecek sözler ‘İstihbaratın başındaki adam sürekli içiyor’ FBI Direktörü Patel’den ‘sarhoş’ açıklaması Brent petrol 106 dolar seviyesinde: Piyasalarda belirsizlik sürüyor Faizsiz taksitle T10F ve T10X imkanı! İşte yeni fiyatlar! Emeklilerin kurban bayramı ödeme takvimi tarihi oldu Alman otomotiv sektörü çöküyor ABD yeni bir gerilimin fitilini ateşledi: Türkiye'yi yok sayan proje onaylandı Arda Güler’e ağızları açık bırakan teklif! Kabul ederse, parayı koyacak yer bulamayacak
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Yıllardır böylesi görülmedi! Bölge halkı ümidini kesmişti!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yıllardır böylesi görülmedi! Bölge halkı ümidini kesmişti!

Adana'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Çatalan Barajı'ndaki doluluk oranı bölge halkını sevince boğdu. İşte uzun yıllar sonra barajın ulaştığı doluluk oranı...

#1
Foto - Yıllardır böylesi görülmedi! Bölge halkı ümidini kesmişti!

Kentte son aylarda etkili olan yağışlar, barajlardaki su seviyesine olumlu yansıdı.

#2
Foto - Yıllardır böylesi görülmedi! Bölge halkı ümidini kesmişti!

YÜZDE 100 DOLULUK SAĞLANDI Özellikle kuraklık nedeniyle geçtiğimiz yıllarda kritik seviyelere kadar gerileyen Çatalan Barajı'nın yüzde 100 dolması vatandaşları mutlu etti.

#3
Foto - Yıllardır böylesi görülmedi! Bölge halkı ümidini kesmişti!

Baraj çevresindeki Karayusuflu Mahallesi'nde vatandaşlar, yıllardır ilk kez bu kadar yüksek doluluk oranı gördüklerini ifade etti.

#4
Foto - Yıllardır böylesi görülmedi! Bölge halkı ümidini kesmişti!

Vatandaşlardan Harun Durhasan, yağışların bu yıl oldukça bereketli geçtiğini belirterek şunları söyledi:

#5
Foto - Yıllardır böylesi görülmedi! Bölge halkı ümidini kesmişti!

"6 YILDAN BU YANA SUYUMUZ YOKTU" "Bu sene yüzde 100 doluluk oldu. 6 yıldan bu yana suyumuz yoktu. Baraj yüzde 30'a kadar düşmüştü ama şu an tam doluluk oranına ulaştı. Bu sene süper yağış oldu. 60 senenin en yüksek oranda yağışı oldu. Hayatımızda böyle bir şey görmedik. Ama bu sene çok güzel oldu."

#6
Foto - Yıllardır böylesi görülmedi! Bölge halkı ümidini kesmişti!

Süleyman Çelik ise barajdaki doluluk oranının sevindirici olduğunu belirterek, "Doluluk oranı şu an çok güzel. Neredeyse doluluk oranı yüzde 100'ün üzerine çıktı. Yağmur bereketiyle geldi. Kuraklık vardı ve pek yağış olmuyordu." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Denetimi yandı, hakkında soruşturma açıldı! e-Devlet'te görünen rapora "sahte" denildi
Yaşam

Denetimi yandı, hakkında soruşturma açıldı! e-Devlet'te görünen rapora “sahte” denildi

Diyarbakır’da denetimli serbestlik kapsamında bulunan İsmail Korkar, hastalığı sebebiyle aldığı heyet raporlarının e-Nabız, e-Devlet ve Sağl..
Bakan Fidan korkutan senaryoyu açıkladı
Gündem

Bakan Fidan korkutan senaryoyu açıkladı

Al Jazeera kanalında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan "Ateşkesin alternatifi, savaşa geri dönmek ve kimse b..
Cemal Enginyurt ile Barış Yarkadaş fena kapıştı!
Gündem

Cemal Enginyurt ile Barış Yarkadaş fena kapıştı!

Eski CHP milletvekillerinden Gazeteci Barış Yarkadaş’ın CHP’nin eski ülkücü Milletvekili Cemal Enginyurt’a yönelik sözlerine Enginyurt’tan ç..
3 lüks villayı ne zaman verecek? Ekrem’den duruşmada Bakan Gürlek’e saldırı
Siyaset

3 lüks villayı ne zaman verecek? Ekrem’den duruşmada Bakan Gürlek’e saldırı

İmamoğlu suç örgütü davasında “çanta” trafiğini anlatan tutuklu sanık Yener Torunler, bankadan çektiği paraları Murat Gülibrahimoğlu’na tesl..
CHP zihniyeti Sancaktepe'de tarihe savaş açtı! İşgal kuvvetleri gibi ayyıldızlı anıtı yıkan belediyeye Meclis'te sert tepki geldi!
Gündem

CHP zihniyeti Sancaktepe'de tarihe savaş açtı! İşgal kuvvetleri gibi ayyıldızlı anıtı yıkan belediyeye Meclis'te sert tepki geldi!

Alper Yeğin yönetimindeki CHP'li Sancaktepe Belediyesi, ilçenin simgesi olan ve üzerinde Osmanlı, Selçuklu ile Cumhuriyet motiflerini barınd..
O ülke alarma geçti! Ulusal afet hali ilan edildi
Dünya

O ülke alarma geçti! Ulusal afet hali ilan edildi

Şiddetli yağış ve fırtınanın etkili olduğu Güney Afrika Cumhuriyeti’nde can kayıpları ve altyapıdaki büyük hasar sonrası önemli bir karar al..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23