13 Mayıs 1936: İbnü’l-Karadâğî'nin vefatı (Iraklı Âlim)

Ömer b. Muhammed Emîn b. Ma‘rûf b. Ömer el-Merdûhî el-Karadâğî, Kuzey Irak’ta Süleymaniye şehrinde doğdu. Âlimleriyle meşhur Merdûhî ailesine mensuptur. Karadâğî nisbeti bunu ilk kullanan babasından gelir. İlk eğitimini babasından ve amcası Abdurrahman’dan aldı. Daha sonra Karadağ’a giderek akrabası Necîb Karadâğî’nin derslerine devam etti.



Tekrar memleketi Süleymaniye’ye dönünce Molla Hüseyin Peksendî’nin yanında öğrenimini tamamladı. Matematikçi Abdullah İrfan Efendi’den cebir, geometri, hesap ve astronomi okudu. Tekrar gittiği Karadağ’da Necîb Karadâğî’den icâzet aldı (1911). Daha genç yaşta iken Süleymaniye’de babasının mescidinde ağabeyi Ma‘rûf ile birlikte ders vermeye ve medreselerde okutulan eserlere hâşiyeler yazmaya başladı, bölgede adını duyurdu. I. Dünya Savaşı’nda eğitim faaliyetleri bir süre aksadı.



Harap duruma gelen Süleymaniye’deki Mevlânâ Hâlid-i Nakşibendî Camii savaştan sonra yenilenip etrafına hücreler inşa edildi; İbnü’l-Karadâğî buraya imam ve müderris olarak tayin edildi (1920). Vefatına kadar bu görevini sürdürdü. Aralarında Hüseyin Tâirbûğî, Resûl Telânî, Seyyid Abdülkerîm el-Âlânî, Abdürrahîm b. Mirza Serhî, Abdülkerîm Müderris, Abdullah b. Abdürrahîm Darestânî, Muhammed el-Hâl’in de bulunduğu birçok talebe yetiştiren İbnü’l-Karadâğî 13 Mayıs 1936 tarihinde Süleymaniye’de vefat etti.



Eserleri:



1. Taʿlîḳāt ʿalâ Kitâbi’l-Burhân.

2. el-Bedrü’l-ʿulât fî keşfi ġavâmiżi’l-maḳūlât.

3. Taʿlîḳāt ʿalâ Risâleti’l-âdâb.

4. el-Menhelü’n-naḍḍâḫ fi’ḫtilâfi’l-eşyâḫ.

5. Câmiʿu’l-mesâʾil (Câmiʿu’l-fetâvâ).

6. el-Fetḥu’l-vâmıż ʿale’l-Minaḥi’l-fâʾiż.

7. ed-Dürretü’l-münciye fî şerḥi Ferâʾiżi’l-Ḳızılciyye.

8. Taʿlîḳāt ʿalâ Şerḥi’l-Üşnüvî ʿale’l-ʿİzzî fi’t-taṣrîf.

9. Vesîletü’n-necât fi’ṣ-ṣalât ve’s-selâm ʿalâ Muḥammed seyyidi’l-kâʾinât.