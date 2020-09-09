‘Yıldırım 10 Norduz' Van'da başladı

Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla düzenlenen ‘Yıldırım-10 Norduz Operasyonu’na Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 70 operasyonel timdeki 1040 personelin görev yapıyor. Teröristlerin korkulu rüyası haline gelen Yıldırım 1-2-3-4- 5-6-7-8-9 operasyonlarında bugüne kadar 46 terörist etkisiz hale getirilirken, 23 iş birlikçi yakalandı, 90 mağara, sığınak ve depo imha edildi. Terör örgütünün finansmanı olan uyuşturucu gelirine de darbe vurulurken çok sayıda silah- mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.