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Aktüel Yıldırım-1 Operasyonu kapsamında geçen ay Şırnak'ta etkisiz hale getirilen 8 teröristten birinin turuncu listede aranan Nurgül Duran olduğu belirlendi
Aktüel

Yıldırım-1 Operasyonu kapsamında geçen ay Şırnak'ta etkisiz hale getirilen 8 teröristten birinin turuncu listede aranan Nurgül Duran olduğu belirlendi

Yeniakit Publisher
2020-10-10 16:40:00 -
Yıldırım-1 Operasyonu kapsamında geçen ay Şırnak'ta etkisiz hale getirilen 8 teröristten birinin turuncu listede aranan Nurgül Duran olduğu belirlendi
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