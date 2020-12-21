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İSLAM Yılbaşında hindi pişirmek günah mı? | Yılbaşında kutlamak haram mı?
İSLAM

Yılbaşında hindi pişirmek günah mı? | Yılbaşında kutlamak haram mı?

Yeni yılı kutlamak günah mı? | Ocak ayına kısa bir zaman kala pek çok kişi yılbaşı kutlamanın, hindi eti yemenin günah olup olmadığını araştırmaya başladı. Müslümanların yeni yıl kutlaması haram mı? | 31 Aralık’ta hindi yemek günah mı?

Yeniakit Publisher
2020-12-21 16:44:00 -
Yılbaşında hindi pişirmek günah mı? | Yılbaşında kutlamak haram mı?

2021’ye kısa bir zaman kala milyonlarca kişi yılbaşı kutlamanın haram olup olmadığını araştırmaya başladı. Yılbaşında hindi eti yemenin günah olup olmadığı da merak ediliyor. Peki, yılbaşı kutlamak haram mı?

Yılbaşında hindi pişirmek günah mı? | Yılbaşında kutlamak haram mı?

Noel Hristiyanlara ait bir bayramdır. Noel her yıl 25 Aralık tarihinde kutlanan, İsa'nın doğumunun hatırlatıldığı Hristiyan bayramıdır. Bu bayram ya da kutlama bize ait değil Hristiyanlara aittir. Müslümanların, Hristiyanlara benzemeye çalışması ise günahtır.

"Kim herhangi bir gruba benzeşirse o da onlardandır." (Ebu Davûd, Libas 4) hadisinde de belirtildiği gibi, Hristiyanlar'ın adetlerine uyum sağlamak ve onlara benzeşmek, İslam dininde yasaklanmıştır. Yine Maide Suresi 5. Ayet'te de belirtilmiştir ki; "...Sizden kim onları dost edinirse, oda onlardandır..." (Maide: 5/51)

Müslümanların yılbaşı Hicri Yılbaşı'dır. Hicri yeni yıl ise dualar ve ibadetler ile ihya edilir.

Alimler, yılbaşında hindi etinin yenmesinin doğru olmadığını belirtiyor. 31 Aralık'ta hindi eti yemek Hristiyanlıkla benzeşmedir. Bu sebeple yeni yıl akşamı sofralara hindi eti koyulmamalıdır.  Ancak yeni yıl dışında hindi eti tüketilebilir.

Yılbaşı ağacı süslemek haram mı? | Yılbaşı ağacı süslemek günah mı?
Yılbaşı ağacı süslemek haram mı? | Yılbaşı ağacı süslemek günah mı?

İSLAM

Yılbaşı ağacı süslemek haram mı? | Yılbaşı ağacı süslemek günah mı?

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