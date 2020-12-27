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İSLAM Yılbaşında cuma namazı kılınabilecek mi? | 1 Ocak cuma namazı kılınacak mı?
İSLAM

Yılbaşında cuma namazı kılınabilecek mi? | 1 Ocak cuma namazı kılınacak mı?

1 Ocak 2021 cuma namazı kılınacak mı? 31 Aralık Perşembe ile 4 Ocak Pazartesi günleri arasında 81 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Vatandaşlar temel ihtiyaçlarını karşılamak için yürüme mesafesindeki bakkallara, marketlere yasak boyunca belirli saatler içerisinde gidebilecek. Milyonlarca vatandaş Cuma namazının kılınıp kılınmayacağını araştırıyor. 1 Ocak’ta Cuma namazı kılınacak mı? Yılbaşında Cuma namazı kılınacak mı? 1 1ocak 2021 kimler Cuma namazına gidebilir? | 65 yaş üstü 1 Ocak’ta cumaya gidebilir mi?

Yeniakit Publisher
2020-12-27 20:53:00 -
Yılbaşında cuma namazı kılınabilecek mi? | 1 Ocak cuma namazı kılınacak mı?

1 Ocak Cuma namazı kılınacak mı? | Koronavirüs salgını sebebiyle 31 Aralık Perşembe akşamı 21.00’de sokağa çıkma yasağı başlayacak. Kısıtlama 4 Ocak Pazartesi saat 05.00’te sona erecek. Vatandaşlar 1 Ocak Cuma günü camiye gidip gidemeyeceklerini araştırıyor. Peki, yılbaşında Cuma namazı kılınacak mı?

Yılbaşında cuma namazı kılınabilecek mi? | 1 Ocak cuma namazı kılınacak mı?

1 Ocak Cuma günü camilerin açık olup olmadığı yönünde henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak hafta içinde konu hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıklama yapması bekleniyor. Kısıtlama olmasına rağmen vatandaşların camilere gideceği gelen haberler arasında. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların cumaya gidip gidemeyeceğiyle ilgili açıklamada yer alacaktır. Normalde 65 yaş üstü ve 20 yaş altının cumaya gitmesiyle ilgili bir kısıtlama bulunmuyor. Ancak Diyanet 65 yaş üstü ve kronik hastalıkları bulunanların evlerinde namazlarını kılmasını tavsiye etmişti.

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