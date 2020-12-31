  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Yılbaşında 3 bin 890 noktada trafik denetimi yapılıyor
Aktüel

Yılbaşında 3 bin 890 noktada trafik denetimi yapılıyor

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil: - "Polisimiz, jandarmamız ve sahil güvenlik ekiplerimizle, hep beraber vatandaşımızın güvenliğini sağlamak, yılbaşında oluşabilecek risklerin önlenebilmesi için görev başındayız"

Yeniakit Publisher
2020-12-31 21:23:35 -
Yılbaşında 3 bin 890 noktada trafik denetimi yapılıyor

AKSARAY (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, yılbaşı tedbirleri kapsamında 3 bin 890 uygulama noktasında trafik denetimi yapıldığını bildirdi.

Erdil, Aksaray'da Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki trafik kontrol noktasını ziyaret ederek, Vali Hamza Aydoğdu'dan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatları doğrultusunda, kara yollarında yoğunluğun olacağı zamanlarda sahaya çıktıklarını belirten Erdil, kendisinin de bu kapsamda Aksaray'a geldiğini aktardı.

Sahada denetim yapan güvenlik güçlerine moral verdikleriniz, motivasyonlarını artırdıklarını ifade eden Erdil, şunları söyledi:

"Bugün malumunuz yılbaşı. Hep beraber 2021'e hazırlanıyoruz. Bakanımız Süleyman Soylu başta olmak üzere, tüm bakanlık yetkilileri de başka yerlerde. Yılbaşında 3 bin 890 uygulama noktasında denetimler yapılmakta. Polisimiz, jandarmamız ve sahil güvenlik ekiplerimizle hep beraber, vatandaşımızın güvenliğini sağlamak, yılbaşında oluşabilecek risklerin önlenebilmesi için görev başındayız. Ben bu çerçevede arkadaşlarla beraber Aksaray'a geldim. Buradan da Konya'ya geçeceğiz. Valilerimizle, alanlarda görev yapan kolluk kuvvetlerimizi yerlerinde, uygulama noktalarında ziyaret edeceğiz. Bu vesileyle 2021 yılının ülkemize, vatandaşlarımıza ve topyekün tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Yaşadığımız bu salgın sorunundan da kurtulmamız için dua ediyorum."

Açıklamanın ardından Erdil ve Vali Aydoğdu, araç sürücülerine trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Pakistan, Türkiye'ye gönderiyor! İlk görüntüsü ortaya çıktı
Dünya

Pakistan, Türkiye'ye gönderiyor! İlk görüntüsü ortaya çıktı

Pakistan Havacılık Kompleksi tarafından üretilen ilk MFI-395 Super Mushak Eğitim Uçağı'nın yakın zamanda Türkiye'ye teslim edilmesi bekleniy..
Altında flaş gelişme! 10 yıl sonra ilk kez oldu
Ekonomi

Altında flaş gelişme! 10 yıl sonra ilk kez oldu

2020 yılını hareketli geçiren altın şu sıralar 447 liradan işlem görüyor. İntegral Yatırım Menkul'den yapılan açıklamada Ons altının son 10 ..
İçişleri Bakanlığı az önce duyurdu: 18.00'da başlıyor
Gündem

İçişleri Bakanlığı az önce duyurdu: 18.00'da başlıyor

İçişleri Bakanlığı, bugün saat 18.00 itibariyle denetimlerin başlayacağını kamuoyu ile paylaştı.

Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay