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Gündem Yılbaşına kadar sürecek! İstanbul'da ''huzur uygulaması'' başladı
Gündem

Yılbaşına kadar sürecek! İstanbul'da ''huzur uygulaması'' başladı

Yeniakit Publisher
2023-12-12 19:29:00 -
Yılbaşına kadar sürecek! İstanbul'da ''huzur uygulaması'' başladı

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün kent genelinde yılbaşına kadar sürecek 'huzur uygulaması' Gaziosmanpaşa'daki denetimlerle başladı. Ekipler, araçları durdurarak detaylı şekilde aradı.

Denetime, Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Asayiş Şube, Önleyici Hizmetler, Güven Timleri, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Özel Harekat ekipleri katıldı.

Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı önünde toplanan ekipler, Bağlarbaşı, Sarıgöl, Yenidoğan, Yıldıztabya ve Bursa mahallelerinde belirlenen noktalara giderek denetim gerçekleştirdi.

Uygulamada araçları durdurarak detaylı arayan ekipler, sürücü ve yolcuların da üst araması ve kimlik kontrolünü yaptı.

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