Baba-oğul ‘Böcek’ler Özgür özel’i işaret etti!

Buğra Kardan İstanbul

Uşak’ın uçkur düşkünü eski Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e 1 milyon 200 bin TL rüşvet vermesi ve delege seçimleri için pavyon aracı tahsis etmesinin yankısı sürerken, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve oğlunun itirafları gündeme bomba gibi düştü. Rüşvet soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Muhittin Böcek, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında verdiği ifadesinde oğlu Mustafa Gökhan Böcek aracılığıyla Özel’e rüşvet parası gönderdiğini itiraf etti. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na ifade veren baba Böcek, Özel’in talebi üzerine Malatya Milletvekili Veli Ağababa tarafından arandığını ve 1 milyon euro istendiğini beyan eden oğlu Mustafa Gökhan’a “Gereğini yap” dediğini doğruladı. Böcek, “Oğlumun 1 milyon euro istendiğine yönelik beyanı doğrudur” dedi.

BAŞKAN-OĞUL-GELİN HEPSİ İTİRAF ETTİ

Özel’e Antalya’da lansman sırasında oğlu tarafından 200 bin dolar verildiği iddiası hatırlatılan Böcek, “Bu konunun detayını bilmiyorum fakat yukarıda da izah ettiğim gibi ben Genel Merkez’in bu yönde bir talebi olacağından karşılanması hususunu kendisine bildirmiştim” dedi. Gökhan Böcek ise parayı bir aracı üzerinden Ağbaba’ya teslim ettiğini dile getirdi. Ankara’ya ulaştıktan sonra CHP Genel Merkezi’ne gittiğini anlatan Böcek, danışmadan “6. kata bekleniyorsun” denildiğini, burada takım elbiseli ve parti rozetli bir yetkili tarafından karşılandığını ifade etti. Özgür Özel’e Antalya’ya geldiğinde babasının bilgisi dahilinde poşet içerisinde 200 bin dolar teslim ettiğini, Konyaaltı Belediye Başkanlığı seçim sürecinde ise CHP’ye 15 milyon lira destek verildiğini söyleyen oğul Böcek “Kılıçdaroğlu döneminde Genel Merkez’den bize destek parası gelirdi. Bu son dönemde ise biz Genel Merkez’e verdik” diye ekledi. İfade yalnızca bu olayla sınırlı kalmadı. Böcek, seçim süreci devam ederken ikinci bir para talebiyle daha karşılaştığını öne sürdü. Böcek, “7-8 milyon TL nakit” talebini babasına ilettiğini ve yine “yardımcı ol” cevabını aldığını belirtti. Fantezileriyle gündeme gelen gelin Zuhal Böcek de eşi Gökhan’ın kayınpederinin adaylık sürecinde CHP Genel Merkezi’ne bizzat kendisinin eşliğinde gidip ‘yüklü miktarda para’ teslim ettiğini söyledi. Eşinin küçük bir dövizciye girdiğini de anlatan Zuhal, çıkışta kendisine ‘dövizciye şifre olarak para gösterildiğini’ söylediğini beyan etti. Özel’in rüşvet ağının Uşak-Denizli-Manisa üçgeniyle sınırlı kalmadığı, Antalya’yı da sardığı anlaşılırken haraca bağlanan diğer isimler merak konusu oldu.... Konuyu hukukçulara sorduk...

CHP BU LEKEYLE DEVAM EDEMEZ

Akit’e konuşan Avukat Cengiz Ocakçı, şunları söyledi: “İfadeleri CHP’nin rüşvet üssüne dönüştüğüne işaret etmektedir. Özel için kaçacak yer kalmamıştır. Fevri tavırları ortada ona buna sataşıyor. Çırpındıkça batıyor. Akla ise büyük balığın ibretlik hikâyesi geliyor. Büyük balık küçük balıklara avcılardan kaçma yöntemlerini anlatıyormuş. ‘Şu çaparidir. Çaparinin ucuna yem takılır. Aman ha o yeme gitmeyin’ diyormuş. Tabii büyük balık öğütler verirken kocaman bir ağ her yeri kaplamış. Küçük balıklar, büyük balığa ‘Ne yapacağız’ sorusunu yöneltmiş. Büyük balık da ‘Bu, bizi bitirdi’ cevabını vermiş. Özel için de her şey bitti. Veli Ağababa ve Ali Mahir Başarır ya da başkaları Özel’e tablonun vahim olduğu uyarısında bulunmalı. Veya Özel bunların ipini çektiğini artık anlamalı. Vakanın siyasi değil, hukuki olduğunu dile getirmeli. Yalım’ı, Böcek’i yalanlayarak bir yere varılmayacağı bilinmeli. Artık mızrak çuvala sığmyor. CHP’nin alnını saran bu lekeyle yürümesi mümkün görünmüyor. Bu lekenin giderilmesi, Özel’in yargılanması ve devre dışı bırakılması gerekiyor.”

İLLEGAL İŞLER CEZASIZ KALMAMALI

Avukat Nuray Baynazoğlu, şunları dile getirdi: “İddiaları çok büyük. Çünkü el altından verilen dolarlar, eurolar var, poşetlerle, çantalarla yollanan paralar var. Siyasi Partiler Kanunu net. CHP’ye ya da başka bir partiye bağışta bulunmaya mani yok. Makbuz karşılığı para yardımı yapmak mümkün. Ancak Yalım’ın ve akabinde Böcek’in anlatımı makbuzsuz bir para yardımı yapıldığı yönünde. Makbuz karşılığı olmayan paranın illegal olduğunu tartışmak dahi gereksiz. Parayı veren gibi alan için de sorumluluk doğar. Kanuna aykırılık oluşur. Suç ve cezai sorumluluk belirir. Özel hakkında re’sen fezleke düzenlenip Meclis’e gönderilebilir. Bu durum, Özel’in dokunulmazlığının kaldırılmasını gerektirebilir. Görünen o ki CHP’nin savunulacak durumu kalmamıştır. Hukuki ve ahlâki arınma şarttır. Özel’e düşen istifa etmektir. Özel’in istifa etmesi CHP’nin büyük bir kamburu sırtından atması anlamına gelir. Bu kamburu atmamak CHP’ye oy kaybettirir. Anlaşılan o ki itirafların devamı gelecek. Yeni açıklamalara da şahit olunacak. Bu da CHP’de büyük bir sarsıntının olacağının habercisi. O nedenle CHP’nin kendisine yapışan kiri atması elzem.”