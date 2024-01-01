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Gündem Yılbaşın da alkolün de batsın! 43 yaşındaki kadını öldüren sarhoş sürücü tutuklandı
Gündem

Yılbaşın da alkolün de batsın! 43 yaşındaki kadını öldüren sarhoş sürücü tutuklandı

Yeniakit Publisher
2024-01-01 23:58:00 -

Yılbaşı gecesinde yapılan alkollü eğlenceler günün aydınlamasıyla birlikte felakate döndü.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yeni yılın ilk saatlerinde alkollü sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, kaldırımdaki kadına çarptı.

43 yaşındaki kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, kazanın ardından ayakta durmakta bile zorlanan sürücü ise ‘bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme’ suçundan tutuklandı.

Alkollü olduğu öğrenilen M.F.K. idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Otomobil, ilk önce kaldırımda yürüyen 43 yaşındaki S.S adlı kadına, sonrasında da aydınlatma direğine çarptı.

Kadın kurtarılamadı!

İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerce ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın, kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Kazanın ardından ayakta durmakta zorluk çektiği görülen sürücü M.F.K. gözaltına alındı. M.F.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca ‘bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Öte yandan, yeni yılın ilk gününde S.S.'nin ölümüyle neticelenen trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, alkollü sürücünün kullandığı otomobilin kontrolden çıkarak kaldırımda bekleyen kadına, ardından aydınlatma direğine çarpması ve çevredeki vatandaşların olay yerine koştuğu anlar yer aldı.

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